Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: la lista negra de los famosos que quedan afuera de la boda

Mientras aumenta la expectativa por la celebración, también crecen las especulaciones alrededor de los invitados. Así, Pochi, la instagramer de Gossipeame que oficia de panelista en el programa de El Trece, fue repasando algunos de los nombres que formarían parte del círculo más cercano de la pareja y también aquellos que estarían descartados.

Los famosos que podrían acompañar a Tini y Rodrigo de Paul

Uno de los primeros nombres mencionados fue el de Fran Stoessel, hermano de la cantante. Aunque durante los últimos tiempos circularon versiones acerca de un supuesto distanciamiento entre ambos, la información que llegó al programa indicaría que el vínculo entre los hermanos continúa vigente.

Además, existe otro punto de conexión entre Fran Stoessel y Rodrigo de Paul, ya que ambos mantienen una relación comercial. Según la panelista, comparten negocios y emprendimientos vinculados al rubro gastronómico.

Dentro del grupo de amigos cercanos de Tini, también aparecen nombres conocidos como Lizardo Ponce, María Becerra y La Joaqui. Todos ellos mantienen un vínculo estrecho con la cantante y, por ese motivo, serían considerados para compartir junto a ella uno de los días más importantes de su vida.

Del lado de Rodrigo de Paul, en tanto, la expectativa está puesta en la presencia de varias figuras relacionadas con el mundo del fútbol y con su círculo personal. Entre los nombres que suenan aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, mientras que también se especula con la posibilidad de que asistan David Beckham y Victoria Beckham.

Otro matrimonio que tendría un lugar especial durante la celebración sería el integrado por Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Además de haber elegido el mismo lugar para casarse, ambos tuvieron un papel particular en la historia de amor entre Tini y Rodrigo.

“La pareja, que también celebró su boda en ese lugar, fue testigo de un momento clave en la relación de Tini y de Paul: durante la fiesta de Sabatini y Dybala, ambos se reencontraron y se los vio juntos por primera vez tras la separación”, explicó Pochi al referirse a aquel momento.

Entre las figuras del espectáculo que tampoco querría perderse la celebración aparece Susana Giménez. La diva incluso habría dado una pista sobre la fecha del casamiento durante una emisión de Por el Mundo, donde había mencionado que el 19 de diciembre sería el día elegido por la pareja.

La presencia de Alejandro Sanz, en cambio, todavía no estaría confirmada. En el programa explicaron que existe un motivo que podría complicar su asistencia: su cumpleaños es el 18 de diciembre y, según lo que comentaban sus fans, suele pasar esa fecha en Europa y de vacaciones. “Porque él cumple el 18 de diciembre, lo que me contaban las fans es que él el 18 de diciembre cumple años, entonces siempre lo pasa en Europa, de vacaciones”, explicaron.

Los nombres que quedarían afuera de la boda

Pero no todo sería celebración y reencuentros alrededor del casamiento. La lista de invitados también habría dejado expuestas algunas diferencias que todavía permanecen dentro del entorno de Tini Stoessel.

Uno de los principales focos de tensión estaría relacionado con Alejandro Stoessel, padre de la cantante. Según contó Pochi, el vínculo entre ambos habría sufrido un enfriamiento a partir de algunas diferencias vinculadas con la administración de los ingresos de la artista.

A eso se habría sumado la compra de una propiedad que Tini habría realizado junto a Rodrigo de Paul, una operación que su padre no habría respaldado.

“La relación se habría enfriado por diferencias en la administración de los ingresos de Tini y por la compra de una casa junto a de Paul, operación que el padre no habría avalado”, señaló la panelista.

En medio de esta situación, Mariana Muzlera, madre de la cantante, también quedó involucrada en las versiones sobre una posible crisis familiar. Sin embargo, algunos movimientos recientes en las redes sociales podrían indicar que la relación atraviesa un escenario diferente.

Entre ellos se encuentra un “me gusta” que Mariana le habría dado a una publicación de Tini relacionada con la prueba de su vestido en París. Ese gesto fue interpretado como una posible señal de acercamiento de cara a la boda.

De todos modos, el entorno de la cantante reconocería que la relación familiar atraviesa una etapa delicada. El deseo de Tini de tomar personalmente las decisiones vinculadas con su carrera y sus finanzas habría sido uno de los puntos que provocaron el conflicto con su padre.

En cuanto a los famosos que directamente no serían invitados, uno de los primeros nombres mencionados fue el de Marcelo Tinelli. En el programa recordaron los viejos conflictos que existen, especialmente aquellos relacionados con la disputa que tuvo con Alejandro Stoessel. “Obvio que no”, remarcaron en el ciclo al referirse a la posibilidad de que el conductor forme parte de la celebración.

También apareció el nombre de Cande Molfese, quien compartió elenco con Tini Stoessel durante la etapa de Violetta. La actriz habría quedado afuera de la celebración a raíz de un episodio relacionado con Cami Homs y la cantante. “Cuando fue lo de Cami Homs y Tini, ella se mostró cercana a Cami”, explicó Pochi al recordar aquella situación.

Por último, Emilia Mernes y Duki también formarían parte de los nombres que no tendrían lugar en la boda. La exclusión estaría relacionada con el conflicto que protagonizaron tiempo atrás y que rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales. “Fue heavy lo del quilombo con ella”, señalaron.

De esta manera, mientras se acerca el 19 de diciembre, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya genera expectativas no solo por la celebración en sí, sino también por la composición de una lista de invitados que promete estar atravesada por amistades, vínculos familiares, reencuentros y viejas diferencias del mundo del espectáculo.