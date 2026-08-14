El gesto de Franco Colapinto con Maia Reficco que ¿confirma? la reconciliación y que dejó atónitos a todos los fans

Luego de varios meses de noviazgo, Franco Colapinto y Maia Reficco están envueltos hace algunas semanas en rumores de crisis y separación.
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El piloto Franco Colapinto sorprendió en las redes con un gesto a Maia Reficco que llamó la atención entre los seguidores. ¿Volvió el amor?
Luego de varios meses de noviazgo, Franco Colapinto y Maia Reficco están envueltos hace algunas semanas en rumores de crisis y separación.
Sin embargo, en las últimas horas un gesto del piloto argentino de Fórmula 1 desde las redes llamó la atención a todos sus seguidores y evidenció un posible indicio de acercamiento con la actriz.
Un simple me gusta a una reciente publicación en Instagram de Maia Reficco por parte de Franco Colapinto llamó la atención a sus millones de seguidores y reavivó la posibilidad de una reconciliación de la pareja.
El noviazgo entre Colapinto y Reficco llevaba seis meses cuando Pepe Ochoa contó en LAM (América Tv) acerca de la separación de la joven pareja.
“Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es que estaba enganchado con ella. Se pusieron de novios. Él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia“, reveló el periodista en su momento.
Y agregaba además un dato clave que evidenciaba el desgaste y la distancia entre los dos: “Él hace mucho tiempo que no la ve”, aseguraba en el ciclo que conduce Ángel de Brito.
Lo cierto es que este gesto virtual de Franco Colapinto con la actriz plantea la duda entre sus seguidores sobre la posibilidad de una nueva oportunidad para los dos como pareja o si simplemente se trató de un gesto cordial por el cariño que se tienen tras el romance que vivieron.
A pesar de que mantuvieron en reserva su vida personal durante un tiempo considerable, las frecuentes coincidencias públicas y diversas muestras de afecto en las reeds dejaron al descubierto la relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco.
Las sospechas iniciales se originaron a principios de 2026, momento en que sus seguidores notaron un constante intercambio de interacciones en Instagram.
La atención mediática se intensificó cuando el corredor de la escudería Alpine publicó una fotografía de la joven actriz. Sin embargo, ambas partes prefirieron mantener el silencio y abstenerse de brindar aclaraciones oficiales.
El vínculo tomó mayor fuerza en el transcurso de la estadía de Colapinto en territorio argentino. Durante esa etapa, fueron retratados juntos en múltiples ocasiones, incluyendo un almuerzo en un restaurante de Cardales, una reunión nocturna junto a su círculo cercano en el barrio de Palermo y una parada casual en un comercio de helados.
En cada registro fotográfico se apreció una marcada sintonía y tranquilidad entre ellos, prescindiendo de cualquier intento por disimular su afecto.
La ratificación del romance se produjo en la exhibición de Fórmula 1 realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se mostraron juntos y luego la actriz publicó las primeras imágenes junto al piloto de automovilismo.