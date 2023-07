Un cronista de América TV compró droga en vivo y desencadenó una impactante situación

El lugar ya había sido denunciado meses atrás por los vecinos de la zona. "Voy a ver si se puede entrar", afirmó en pleno vivo Rubino, mientras se metía al búnker a comprar drogas, para evidenciar cómo funciona el local de narcomenudeo a plena luz del día.

Embed

Venta de drogas en vivo: cómo terminó la situación

"Me mató un chiquito que salió de ahí (después de comprar), porque era menor de edad (...) Acá corremos riesgo todos, me palpita el corazón y no para de latir (...) entrás y está todo oscuro, hay un agujerito y ahí hacés la transacción", detalló el movilero al salir.

En ese mismo momento, desde el piso realizaron un llamado al 911 para hacer la denuncia y se acercó un patrullero con tres oficiales. Segundos después, del lugar salió un hombre que fue cacheado por los policías.