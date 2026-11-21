Asesinato en Villa Guillermina: cómo fue el ataque a balazos por el volumen de la música

La reconstrucción del episodio indica que Pezz efectuó un primer disparo que impactó en el abdomen de la víctima. Herido, Geiser intentó escapar y buscó refugio en una camioneta estacionada en el lugar.

Sin embargo, el agresor habría continuado disparando y lo alcanzó nuevamente cuando intentaba resguardarse. Según la reconstrucción publicada por Clarín, el acusado efectuó seis disparos en total: uno en el abdomen y otros cinco cuando la víctima intentaba subir a su camioneta. El hombre murió como consecuencia de las heridas.

El ataque quedó registrado en un video filmado con un celular por un testigo. Las imágenes y los testimonios recogidos por los investigadores forman parte de las pruebas para reconstruir la secuencia.

Crimen en Santa Fe: cómo detuvieron al acusado y qué armas secuestró la Policía

Alrededor de las 4.30, un vecino se presentó en la Comisaría Octava para alertar sobre una persona herida de arma de fuego en la vía pública. Cuando los efectivos llegaron a la intersección de las calles San Martín y Rosario, encontraron a Geiser tendido sobre el asfalto, con heridas de bala y sin signos vitales.

En el lugar, los peritos secuestraron vainas servidas y realizaron las primeras actuaciones. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la Policía de Investigaciones.

A partir de los testimonios y las primeras pruebas, los investigadores realizaron un procedimiento en una vivienda de Villa Guillermina. Allí detuvieron a Pezz y aprehendieron a su hijo.

Durante el operativo secuestraron varias armas de fuego, entre ellas una escopeta, una carabina y varias armas cortas, además de municiones y una camioneta Toyota Hilux.

Por disposición del fiscal, el hijo recuperó la libertad, mientras que Pezz continuó detenido y fue trasladado a una dependencia policial de Villa Ocampo.