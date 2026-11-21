La agresión le provocó lesiones a la víctima y dio origen a una investigación judicial. Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Días más tarde, un nuevo encuentro entre el atacante y un familiar del hombre agredido desencadenó otro episodio de violencia.

Todo comenzó cuando le impidieron ingresar a una fiesta privada. (Foto: Policía, mejorada con IA)

Le reclamó por la agresión y el hombre respondió a los tiros

El segundo ataque ocurrió cuando la madre del vecino golpeado se cruzó con el agresor en la vía pública. La mujer le recriminó las lesiones que le había provocado a su hijo durante la fiesta, pero, lejos de terminar con una discusión verbal, el acusado fue a buscar un arma de fuego y realizó tres disparos contra ella.

A pesar de la gravedad de la situación, ninguno de los proyectiles impactó en la mujer, que resultó ilesa. El episodio fue incorporado a la investigación judicial bajo la figura de abuso de armas, lo que agravó la situación procesal del atacante.

Cómo lograron identificar y condenar al agresor

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 14 de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por el fiscal Paulo Gaspani. En el marco del programa Integración Barrial con la Justicia, los investigadores reunieron distintas pruebas para reconstruir ambos episodios.

Entre los elementos incorporados al expediente se destacaron grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, que permitieron establecer cómo ocurrieron las agresiones e identificar al responsable.

Con las pruebas reunidas, el acusado fue condenado por tres delitos:

Lesiones leves, por el ataque con el matafuego.

Abuso de armas, por los disparos efectuados contra la mujer.

Portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

La pena de tres años y tres meses de prisión efectiva fue acordada mediante un juicio abreviado y homologada por Ricardo Baldomar, juez subrogante del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 23.

Podrían expulsarlo de la Argentina antes de que termine de cumplir su condena

Además de la pena de prisión, la situación migratoria del condenado constituye otro aspecto relevante del caso. El hombre, de nacionalidad peruana, tenía una orden de expulsión del territorio argentino y una prohibición de reingreso durante ocho años, establecidas previamente por la Dirección Nacional de Migraciones.

Por este motivo, la Justicia dispuso su extrañamiento, un mecanismo legal que permite la expulsión de determinados ciudadanos extranjeros condenados cuando cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente. En este caso, el condenado podrá ser enviado a Perú una vez que haya cumplido la mitad de los tres años y tres meses de prisión, siempre que se concreten las condiciones legales correspondientes.