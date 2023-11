Un efectivo de la Policía de la Ciudad de tan solo 23 años se suicidó tras la derrota de Boca

El trágico evento fue en una vivienda ubicada en la calle Arturo de Bassi en el barrio Don Orione, en el sur del conurbano bonaerense. Cuando las autoridades fueron hasta el lugar, hablaron con su madre, Verónica (54), quien relató lo sucedido.

La mujer brindó declaraciones a Crónica TV y precisó que su hijo, Marcelo Alejandro Morales -quien estaba de franco de servicio-, terminó de ver el encuentro del “Xeneize” y fue hasta su habitación en el primer piso.

El trágico desenlace que terminó con la vida del policía tras la final de Boca

Según relató su madre, al subir a su cuarto luego del final del encuentro deportivo entre el Xeneixe y "el Flu", el oficial se disparó en la cien lateral derecha con su pistola reglamentaria marca Beretta. Una ambulancia fue hasta el lugar de inmediato y los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Minutos antes de subir a su habitación, tomar el arma y efectuar el disparo fatal, el policía se encontraba junto a su padre y su primo viendo el partido de fútbol. “Cuando me fui de la casa, al rato me llamó la hermana diciéndome que se había pegado un tiro. Todas las veces que mirábamos Boca con él, estaba loco, era muy fanático. Puteábamos los dos juntos. Pero no amenazó con hacer nada, ni tampoco dio indicios”, contó su primo.

Verónica, en tanto, lo recordó visiblemente acongojada: “Era re fanático de Boca, si perdía estaba mal, deprimido y triste. Decía que Boca no podía perder. Estaba viendo el partido con su hermano y con su papá. Yo le decía que tenga fe, que íbamos a ganar”.

“Hace tres semanas le dijo al padre que no me cuente nada a mí, pero le dijo ‘si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato’. El papá pensó que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio”, concluyó en la breve entrevista televisiva que brindó este domingo.

Policia Ciudad se mato final Boca.jpg La madre y la hermana del policía que se mató, con la última camiseta de Boca que había comprado antes de tomar la decisión de quitarse la vida. (Foto: captura video)

Línea de Prevención del Suicidio: si vos o algún familiar o allegado tuyo está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, sentís que nada tiene sentido o te ves atrapado en una situación a la que no le encontrás salida, llamá a la línea 135, línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires; al (011) 5275-1135 o al 0800 345 1435 (desde todo el país). El llamado es personal, confidencial y anónimo.