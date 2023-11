El Polaco fue a ver a Boca en la final de la Libertadores y se le armó con Barby Silenzi

“Me pasó algo que nunca me pasó antes en mi vida, me restringieron en Instagram y ocultaron las historias de las cuentas de mis hijas. Ja, ja, ja. No puedo creer tantoooo”, lanzó indignada desde sus historias de Instagram.

“¿Qué cosas no puedo ver? ¿Esto es normal? ¿Por qué será que alguien hace eso? Ay, no entiendo, alguien me explica, porfa”, agregó en esa misma línea.

Y luego en otro mensaje argumentó: “Explico porque no se entendió. Una persona me restringió para que yo no pueda ver sus historias, etc. Y las cuentas de mis hijas también porque las manejo yo”.

“Ahora me pregunto, ¿por qué no me bloqueas y listo? ¿O si lo haces te van a empezar a preguntar cosas?”, añadió picante la bailarina. Y aseguró: “Bueno, no sé, no entiendo mucho de este tema. Yo sería más práctica, bloqueo y fin. Cada uno con sus mambos”.

Si bien no dio ningún nombre, todo estaría apuntado a una nueva pelea con su pareja. Y un seguidor observó sobre ese situación que contó: "No te bloquea porque está pendiente de tu vida y es más fácil romper los huevos haciendo eso".

A lo que Barby Silenzi sentenció: "¡Ah esa es buena! No lo había pensado... Pero no me bloqueó me restringió".

Yanina Latorre contó cuál fue el costoso regalo le hizo El Polaco por participar en su videoclip

Yanina Latorre fue convocada por El Polaco para ser la figura de su nuevo videoclip musical y la panelista aceptó la propuesta. Lo cierto es que finalmente se grabó el video que se verá a fines de noviembre y el cantante de cumbia destacó la buena onda que puso Yanina ante la propuesta.

"Estoy muy feliz, se lo dije a ella (Yanina), cuando una persona quiere hacerlo y hay buena onda, después puede pegar o no. Yani al toque me dijo quiero, sin escuchar la canción", comentó El Polaco en charla con LAM.

Y agregó: "Es lindo compartir con alguien que quiera trabajar con vos, pocas veces siento esa vibra piola. Se hizo en base a ella (el video). De mi parte le voy a hacer una atención".

Y finalmente se puso cuál era el especial presente: una cadena de oro. "Me regaló una cadena de oro, con la letra Y de oro. Esto es ser agradecido en la vida. No me la saco nunca más", expresó la panelista.

"Y el representante me regaló un perfume que la rompe. Llegué y había comida, catering", sumó feliz.

"Todo salió impecable. Es divino, súper profesional y agradable”, destacó la panelista, quien contó que grabaron el video a primera hora del día en CABA.

“Me trataron bien y acabo de venir de una experiencia donde me ningunearon como una rata", indicó Yanina destacando el buen trato que recibió en la grabación del video.