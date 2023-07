Un empleado de casinos virtuales fue asesinado en Flores y surgió una inesperada sospechosa

Los hechos se desarrollaron cuando el viernes 14 de julio por la noche, luego de ingresar a la vivienda de su hijo, la mujer se encontró con la peor de las imágenes: lo encontró muerto en el baño.

De forma inmediata, llamó al 911 y efectivos de la Comisaría Vecinal 7C de Flores llegaron al lugar y constataron la muerte de Belano. Las pericias confirmaron que le desvalijaron la casa, que no había signos de violencia al ingreso y que le robaron la moto que estaba estacionada en la vía pública.

La investigación por el homicidio quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 y se sumó a la causa la Unidad de Delitos Informáticos e Investigaciones de la Comuna 7.

Cuándo comenzaron las sospechas del crimen de Mauro Belano: apuntan a su novia

Por parte de la familia, todos los ojos están puestos en su novia. Mauro, a quien todos conocían como “Chapo” o “Sapito”, se había mudado al departamento de la calle Morón, en el barrio porteño de Flores, hacía un mes. Según reveló la familia del joven, que había cumplido 30 años el pasado 1 de junio, trabajaba en casinos virtuales.

Y fue a fines de la semana pasada cuando se encendieron las alarmas de la familia de Belano. Sucede que, luego de dos días sin noticias del joven y tras enviarle varios mensajes a su teléfono, a todos les llamó la atención su supuesto accionar.

“Empezó a contestar mensajes desde su celular utilizando palabras cortas, como ‘sí, estoy bien’ o ‘el finde voy’. Él era una persona que estaba constantemente mandando audios, no escribía”, contó una amiga de la víctima.

El pasado viernes fue esa misma amiga quien se acercó al departamento de Mauro con su hermano, y les llamó la atención el hecho de que su moto, “con la que él se movía para todos lados”, no estuviera estacionada en la vereda. “Pensamos que no estaba en la casa, pero como ya habíamos ido hasta ahí, entramos para constatar que no estuviera. Lo que vimos fue lo peor”, describió la amiga y agregó: “Le robaron todo, hasta las medias. Así de ratas fueron los que lo mataron y le robaron”.

Según la familia, la última persona que vio con vida a Mauro fue su pareja, quien tenía una llave de su moto. “Al día siguiente, a ella la vieron con un pibe en la Yamaha, yendo a cobrarles a personas que le debían a Mauro y haciéndose pasar por él a través su celular”, sostienen allegados a la víctima que, además, solicitaron difundir la imagen de esta chica “para que dé la cara y una explicación de lo que pasó”.