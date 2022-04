Un estudiante fue dado por muerto por su familia, la policía lo encontró durmiendo

Por qué fue el malentendido

Renzo explicó todo después de que su tuit se viralizara. "Resulta que me voy a vivir a Córdoba para estudiar, el segundo día de vida en CBA le digo a mi mamá ‘mañana llamame temprano, tipo 8, porque me junto a desayunar con los chicos, yo ahora me voy a dormir (eran la 1 am)’ resulta que se me ocurre sentarme a repasar”

Renzo se acostó a las 5 de la mañana ya que estaba estudiando, y a las 8 de la mañana lo llamó su madre y él no contestó ni escuchó las alarmas.

"El individuo está con vida en el domicilio", la frase que le dio a entender a Renzo que su familia lo había dado por muerto.

Captura de Pantalla 2022-04-08 a la(s) 08.39.35.png

“Para 8.20 sigo sin contestar y así hasta las 9.30. A las 9.30 le dicen a un vecino que me toque la puerta, me tocaban timbre, la puerta y yo no contestaba (me tocaban de tal forma que se entero todo el piso de que me estaban llamando a mi) el vecino habla con mi vieja y mi mamá le dice que por favor abran la puerta”, manifestó.

"Se hace una especie de denuncia a la policía para que me pueda abrir la puerta, ( a todo esto mi familia me había dado por muerto, lloraban)”, detalló.

“No puede ser que me acuerde todos los días de cuando la policía me rompió la puerta para ver si estaba vivo, entraron a mi departamento y yo estaba durmiendo", expresó Renzo en Twitter.

twitter.jpeg

La policía pateó la puerta y entró, entonces se encontraron con Renzo. ”¿Qué hacen acá?’, les pregunté, y antes de responderme el policía comunica ‘el individuo está con vida en el domicilio’”, relató..

“Para cuando agarro el celular después de eso tenía 124 llamadas perdidas y eran las 12 am, se va la policía y llega mi familia. Fue la mejor anécdota de mis tres meses viviendo solo. Moraleja: no me den por muerto”, bromea Renzo.