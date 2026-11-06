El desgarrador mensaje de una argentina a su novio, que permanece en coma tras un accidente en Indonesia

A pesar de las graves lesiones que sufrió, Paz encontró fuerzas para dedicarle unas palabras a Federico a través de sus redes sociales. “Guardando para siempre las vacaciones más lindas y especiales de mi vida”, escribió junto a una serie de imágenes y recuerdos del viaje que habían emprendido juntos.

Paz Lupo y Federico Domínguez protagonizaron un un grave accidente de moto en Bali, Indonesia. (Foto: Instagram @pazlupo)

En su publicación, la joven destacó el cariño que recibió su pareja desde que se conoció la noticia del accidente y manifestó su deseo de poder contarle personalmente todo lo que ocurrió mientras permanece inconsciente. “No veo la hora de contarte despierto cómo todos estuvieron acá para vos cuando lo necesitaste. Cómo tu esencia, todo lo que das y lo que dejás en las personas se vio reflejado de una manera tan inmensa en menos de 48 horas”, expresó.

Luego, agregó una reflexión sobre el acompañamiento que recibieron estando tan lejos de Argentina. “Es increíble ver cómo todo el amor que das vuelve multiplicado. Cómo esa capacidad que tenés de ser hogar para tantas personas hizo que hoy, estando tan lejos de casa, estemos tan acompañados”, sostuvo. Y resumió sus sentimientos con una frase: “No hay persona que te conozca y no te quiera. Es imposible no amarte”.

La declaración de amor de Paz y su esperanza de reencontrarse con Federico

En otro tramo del mensaje, Paz recordó la importancia que Federico tiene en su vida y le agradeció por el vínculo que construyeron. “Me siento la persona con más suerte del mundo de haberte encontrado. Desde que llegaste, hay tantas cosas que disfruto más, tantas que aprendí, tantas formas nuevas de vivir y de querer”, escribió.

También destacó el acompañamiento que siempre recibió de su pareja: “Gracias por ser esa persona que siempre me espera, me acompaña, me apoya, me escucha y me entiende”. Hacia el final, la joven compartió una frase cargada de esperanza sobre la recuperación de Federico.

“A las personas buenas les tienen que pasar cosas buenas, y estoy segura de que en poquitos días vamos a estar en el mismo cuarto otra vez”, manifestó. Por último, agradeció a familiares, amigos y personas que se solidarizaron con ellos desde distintos lugares. “Gracias a todos por acompañarnos y ser el sostén que tanto necesitamos. Seguimos firmes y cada detalle cuenta. Los amamos”, concluyó.

Federico Domínguez está en coma tras el accidente. (Foto: Instagram/@pazlupo)

El delicado estado de salud de Federico Domínguez

Mientras el mensaje de Paz generó muestras de apoyo, la preocupación principal continúa centrada en la salud de Federico. El joven sufrió múltiples fracturas graves y lesiones que comprometieron su sistema respiratorio, por lo que los médicos debieron practicarle una traqueotomía. Actualmente permanece en coma, internado en una unidad de cuidados intensivos.

Paz, por su parte, sufrió fracturas en ambas piernas y fue sometida a una intervención quirúrgica este jueves. Además de la angustia por el estado de salud de ambos, las familias enfrentan una complicada situación económica debido a los elevados costos de la atención médica en Indonesia.

Según explicó Guadalupe Urriza, hermana de Paz, la operación de la joven tiene un costo aproximado de 25.000 dólares, mientras que el seguro de viaje contempla una cobertura de apenas 10.000 dólares. En el caso de Federico, la familia necesita reunir 30.000 dólares para una intervención médica.

De acuerdo con el relato de sus allegados, el hospital informó que no avanzará con el procedimiento hasta que se garantice el pago. La situación se volvió todavía más urgente después de que los familiares recibieran una intimación para reunir los fondos correspondientes a la atención médica en un plazo de 48 horas.

La campaña solidaria para ayudar a los argentinos accidentados en Indonesia

Ante la imposibilidad de afrontar todos los gastos, las familias de Federico y Paz iniciaron una campaña solidaria en Bariloche para recaudar dinero destinado a las internaciones, operaciones, medicamentos e insumos médicos.

La iniciativa busca garantizar que ambos puedan continuar sus tratamientos mientras permanecen a miles de kilómetros de sus hogares.

Mientras esperan novedades sobre la evolución médica de Federico, familiares y amigos mantienen activa la convocatoria para conseguir los recursos necesarios. En ese contexto, el mensaje de Paz se convirtió en una expresión de amor y esperanza en medio de una situación dramática, con el deseo de que ambos puedan recuperarse y regresar juntos a la Argentina.