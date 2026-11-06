Mauro Szeta dio detalles de la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Un mensaje de..."

“Wanda sostiene que, ante el pedido de su hija, va al lugar. Y lo que el personal policial deja sentado es que Mauro Icardi, cuando la policía interviene, estaba en la vivienda y no quiere entrevistarse con el personal policial”, explicó.

Sobre los próximos pasos, el periodista detalló las medidas que, según su información, dispuso el fiscal para avanzar en la investigación y reunir elementos que permitan esclarecer la denuncia: “Lo que dijo el fiscal es que le van a tomar declaraciones a Wanda Nara para que profundice todo. Secuestrarán el teléfono y la computadora, ordena un reconocimiento médico legal y lo que hace de rutina es decirle: ‘Quedás notificado de que tenés la información de una causa penal’”.