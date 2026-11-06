"Está devastada": la primera imagen de Wanda Nara tras la durísima denuncia a Mauro Icardi

Szeta aclaró que se trataba del contenido de la denuncia y que los hechos debían verificarse. Además, informó que el fiscal Petrucci había dispuesto la intervención de un médico legista para determinar si existen lesiones. Mientras se intenta esclarecer lo ocurrido, las cámaras de LAM registraron a Wanda después de su declaración.

Qué le dijo Mauro Icardi a la policía

Un fragmento de video difundido en LAM (América TV) sumó un nuevo elemento a la cobertura del episodio ocurrido en la Casa de los Sueños, en Nordelta. En las imágenes se escucha a Mauro Icardi mencionar una disposición judicial, aunque el recorte no permite conocer el contexto completo de sus palabras.

“Hay una orden del juez. Es mi responsabilidad. Punto”, afirma el futbolista en el tramo que salió al aire. La frase dio lugar a distintas interpretaciones en el estudio, pero hasta el momento no se precisó a qué orden se refería ni cuál era su alcance.

La difusión se produjo mientras el programa abordaba la denuncia presentada por Wanda Nara tras lo ocurrido en la propiedad. Durante la emisión, Mauro Szeta explicó que los hechos denunciados debían verificarse y señaló que se había dispuesto la intervención de un médico legista para determinar si existen lesiones.

El video muestra únicamente una parte del intercambio, por lo que no permite reconstruir lo sucedido ni establecer cómo se vincula la referencia de Icardi con la denuncia. El contenido y el alcance de la disposición judicial mencionada por el delantero permanecen sin aclarar.