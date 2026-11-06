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"Está devastada": la primera imagen de Wanda Nara tras la durísima denuncia a Mauro Icardi

Wanda Nara declaró ante la Justicia tras el episodio ocurrido en la Casa de los Sueños y la denuncia contra Mauro Icardi. En ese contexto, se filtró la primera imagen de la conductora al salir de la comisaría.

6 nov 2026, 22:31
Está devastada: la primera imagen de Wanda Nara tras la durísima denuncia a Mauro Icardi

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Está devastada: la primera imagen de Wanda Nara tras la durísima denuncia a Mauro Icardi

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Wanda Nara fue captada por las cámaras de LAM (América TV) tras prestar declaración ante la Justicia, en el marco de la denuncia contra Mauro Icardi por el episodio ocurrido en la Casa de los Sueños, en Nordelta. El equipo del programa hacía guardia en el lugar y registró a la conductora, que estaba acompañada por su pareja, Martín Migueles.

Pepe Ochoa describió cómo la vio en ese momento: Está un poco alterada, con Martín Migueles. Luego, Fede Flowers desde el lugar de los hechos relató el breve acercamiento que tuvo con ella: “Ingresó a la ambulancia directamente, devastada, le pregunté cómo estaba. La vi desencajada.

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La noticia había comenzado a conocerse horas antes, cuando trascendió que varios móviles policiales y una ambulancia habían acudido a la propiedad. Según contó Ochoa en el ciclo, Wanda debió interrumpir las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe y trasladarse hasta Nordelta tras una serie de llamados que alertaron sobre la situación.

Con el correr de la emisión, Mauro Szeta aportó detalles sobre la presentación realizada ante las autoridades. Según explicó el periodista especializado en policiales, la conductora denunció que una de sus hijas le había enviado un mensaje en el que manifestaba temor y le atribuía una agresión a su padre.

Szeta aclaró que se trataba del contenido de la denuncia y que los hechos debían verificarse. Además, informó que el fiscal Petrucci había dispuesto la intervención de un médico legista para determinar si existen lesiones. Mientras se intenta esclarecer lo ocurrido, las cámaras de LAM registraron a Wanda después de su declaración.

Qué le dijo Mauro Icardi a la policía

Un fragmento de video difundido en LAM (América TV) sumó un nuevo elemento a la cobertura del episodio ocurrido en la Casa de los Sueños, en Nordelta. En las imágenes se escucha a Mauro Icardi mencionar una disposición judicial, aunque el recorte no permite conocer el contexto completo de sus palabras.

“Hay una orden del juez. Es mi responsabilidad. Punto”, afirma el futbolista en el tramo que salió al aire. La frase dio lugar a distintas interpretaciones en el estudio, pero hasta el momento no se precisó a qué orden se refería ni cuál era su alcance.

La difusión se produjo mientras el programa abordaba la denuncia presentada por Wanda Nara tras lo ocurrido en la propiedad. Durante la emisión, Mauro Szeta explicó que los hechos denunciados debían verificarse y señaló que se había dispuesto la intervención de un médico legista para determinar si existen lesiones.

El video muestra únicamente una parte del intercambio, por lo que no permite reconstruir lo sucedido ni establecer cómo se vincula la referencia de Icardi con la denuncia. El contenido y el alcance de la disposición judicial mencionada por el delantero permanecen sin aclarar.

     

 

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