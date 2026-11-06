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El impactante video de Mauro Icardi hablando con la policía en pleno escándalo con Wanda Nara en Nordelta

LAM mostró el momento en que el futbolista les mencionó a los efectivos una orden judicial. Según contó Pepe Ochoa, la conductora de MasterChef Celebrity había interrumpido las grabaciones para ir a la casa de Icardi, donde se desató una discusión que habría motivado la llegada de patrulleros y una ambulancia.

6 nov 2026, 21:32
El impactante video de Mauro Icardi hablando con la policía en pleno escándalo con Wanda Nara en Nordelta
El impactante video de Mauro Icardi hablando con la policía en pleno escándalo con Wanda Nara en Nordelta
El impactante video de Mauro Icardi hablando con la policía en pleno escándalo con Wanda Nara en Nordelta
El impactante video de Mauro Icardi hablando con la policía en pleno escándalo con Wanda Nara en Nordelta

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo este viernes 6 de noviembre. En LAM (América TV) difundieron un video en el que se ve al futbolista hablando con efectivos policiales tras la discusión que, según el programa, mantuvo con la conductora en su casa de Nordelta.

“Hay una orden del juez. Es mi responsabilidad. Punto”, se escucha decir a Icardi en el fragmento que salió al aire. La frase generó distintas interpretaciones en el estudio. El video muestra solo una parte del intercambio y, hasta el momento, se desconoce a qué disposición judicial se refería el delantero.

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Por qué Wanda Nara salió de las grabaciones de MasterChef Celebrity

Según reconstruyó Pepe Ochoa, todo comenzó cerca de las seis de la tarde, mientras Wanda grababa MasterChef Celebrity en Telefe. La conductora habría recibido varios llamados que no pudo atender. Martín Migueles, su pareja, también habría recibido una comunicación. Poco después, Wanda interrumpió las grabaciones y se dirigió a la casa del futbolista en Nordelta.

“Wanda llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio”, relató Ochoa. Según el panelista, Migueles estaba presente e intentó calmar la situación. El episodio habría motivado el ingreso de varios móviles policiales y una ambulancia al barrio.

Qué se sabe de las actuaciones por lesiones

“Hay un parte policial que está caratulado como lesiones. Los detalles sinceramente no los tengo ahora”, precisó Ochoa al aire. El panelista agregó que, según ese documento, intervino una Unidad Funcional de Instrucción (UFI) y que, al momento de la emisión, Wanda Nara y Martín Migueles se encontraban declarando en una fiscalía de Tigre.

En el programa también señalaron que una de las personas involucradas habría sido examinada por un profesional para constatar posibles lesiones.

Por el momento, se desconoce quién recibió esa atención, qué originó la discusión y quién hizo la llamada que, según la reconstrucción de LAM, precipitó la salida de Wanda del canal.

     

 

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