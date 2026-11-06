El impactante video de Mauro Icardi hablando con la policía en pleno escándalo con Wanda Nara en Nordelta

“Wanda llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio”, relató Ochoa. Según el panelista, Migueles estaba presente e intentó calmar la situación. El episodio habría motivado el ingreso de varios móviles policiales y una ambulancia al barrio.

Qué se sabe de las actuaciones por lesiones

“Hay un parte policial que está caratulado como lesiones. Los detalles sinceramente no los tengo ahora”, precisó Ochoa al aire. El panelista agregó que, según ese documento, intervino una Unidad Funcional de Instrucción (UFI) y que, al momento de la emisión, Wanda Nara y Martín Migueles se encontraban declarando en una fiscalía de Tigre.

En el programa también señalaron que una de las personas involucradas habría sido examinada por un profesional para constatar posibles lesiones.

Por el momento, se desconoce quién recibió esa atención, qué originó la discusión y quién hizo la llamada que, según la reconstrucción de LAM, precipitó la salida de Wanda del canal.