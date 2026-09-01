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La llamativa reacción de Wanda Nara y sus hijos al debut de Nora Colosimo en LAM: "No la puedo ver"

Nora Colosimo debutó como angelita en LAM y sus hijas, Wanda y Zaira Nara, reaccionaron con sorpresa al verla en pantalla. Valentino López, su nieto, también quedó desconcertado y lanzó una inesperada frase.

1 sept 2026, 23:29
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La llamativa reacción de Wanda Nara y sus hijos al debut de Nora Colosimo en LAM: No la puedo ver

La llamativa reacción de Wanda Nara y sus hijos al debut de Nora Colosimo en LAM: "No la puedo ver"

La llamativa reacción de Wanda Nara y sus hijos al debut de Nora Colosimo en LAM: No la puedo ver

La llamativa reacción de Wanda Nara y sus hijos al debut de Nora Colosimo en LAM: "No la puedo ver"

La llegada de Nora Colosimo a LAM (América TV) como panelista tomó por sorpresa hasta a su propia familia. La madre de Wanda y Zaira Nara se convirtió en la nueva angelita del programa conducido por Ángel de Brito y, en su primera aparición en el ciclo, dejó en claro que tenía varias historias para contar.

El conductor había anticipado que se trataba de una incorporación sin experiencia previa en televisión, aunque con mucho para aportar. Y en su debut, Nora rápidamente demostró que la apuesta podía rendir frutos: sus hijas no estaban al tanto de que había aceptado sumarse al programa.

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"Te tuvimos escondida un ratito", la presentó Ángel."Te aplaude la tribuna", agregó a modo de halago. Luego, Nora saludó con gran calidez a sus nuevas compañeras de panel y se mostró muy cómoda en su debut.

Cómo reaccionaron Wanda Nara y sus hijos al debut de Nora Colosimo en LAM

La noticia generó una inmediata reacción entre Wanda y Zaira. Durante la emisión, se conoció el mensaje que la menor le envió a su madre al verla sentada por primera vez en el lugar de las angelitas: ¿Qué hacés ahí?, le escribió la modelo.

Nora explicó entonces que había decidido mantener el nuevo trabajo en secreto y que ningún integrante de su familia conocía sus planes. La revelación también llegó a Wanda, quien se enteró mientras compartía una cena familiar y veía el programa junto a sus hijos.

¡Qué zorra! No nos dijo”, fue lo primero que expresó la conductora de MasterChef Celebrity al descubrir la inesperada incorporación de su madre.

Ahora cag… tenemos a la prensa adentro de casa”, escribió la mayor de las hermanas. “Nada la detendrá, contestó la menor.

La reacción más divertida llegó de la mano de Valentino, el hijo mayor de Wanda, quien había estado con su abuela apenas unas horas antes y tampoco había recibido ninguna pista sobre su debut televisivo. La empresaria compartió en sus redes el momento en que el adolescente descubrió a Nora en pantalla.

¿Por qué no lo contó? ¿Va a cobrar?”, preguntó Valentino mientras observaba el ingreso de su abuela al estudio. Luego, entre risas y sorpresa, sumó: Esta familia me sorprende cada día”.

El joven, todavía incrédulo por la nueva faceta de Nora, volvió a manifestar su sorpresa frente a la escena: No la puedo ver ahí, insistió Valentino, mientras su madre se divertía con la situación.

     

 

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