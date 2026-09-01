La llamativa reacción de Wanda Nara y sus hijos al debut de Nora Colosimo en LAM: "No la puedo ver"

Nora explicó entonces que había decidido mantener el nuevo trabajo en secreto y que ningún integrante de su familia conocía sus planes. La revelación también llegó a Wanda, quien se enteró mientras compartía una cena familiar y veía el programa junto a sus hijos.

“¡Qué zorra! No nos dijo”, fue lo primero que expresó la conductora de MasterChef Celebrity al descubrir la inesperada incorporación de su madre.

“Ahora cag… tenemos a la prensa adentro de casa”, escribió la mayor de las hermanas. “Nada la detendrá”, contestó la menor.

La reacción más divertida llegó de la mano de Valentino, el hijo mayor de Wanda, quien había estado con su abuela apenas unas horas antes y tampoco había recibido ninguna pista sobre su debut televisivo. La empresaria compartió en sus redes el momento en que el adolescente descubrió a Nora en pantalla.

“¿Por qué no lo contó? ¿Va a cobrar?”, preguntó Valentino mientras observaba el ingreso de su abuela al estudio. Luego, entre risas y sorpresa, sumó: “Esta familia me sorprende cada día”.

El joven, todavía incrédulo por la nueva faceta de Nora, volvió a manifestar su sorpresa frente a la escena: “No la puedo ver ahí”, insistió Valentino, mientras su madre se divertía con la situación.