Video: la discusión que terminó en un brutal crimen entre vecinos en La Plata

El llamado al 911 y la llegada de la Policía

La intervención policial comenzó después de un llamado al 911, que alertó sobre una pelea entre vecinos y una persona herida.

Cuando los efectivos de la Subcomisaría La Unión llegaron al lugar, encontraron a Álvarez tendido en la vía pública. Presentaba una herida de arma blanca en el hemitórax izquierdo y ya no tenía signos vitales.

A partir de los testimonios recogidos en la zona, los investigadores comenzaron a buscar a Medina, quien habría sido señalado por distintos testigos como el responsable de la agresión.

El sospechoso vive a unas dos cuadras del lugar donde ocurrió el crimen y, según la reconstrucción inicial, permaneció en las inmediaciones después del ataque. Los policías lograron localizarlo poco después.

Durante el procedimiento, Medina intentó resistirse a la detención y se produjo un breve forcejeo antes de que los agentes pudieran reducirlo.

Además, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina y una barra de hierro con uno de sus extremos acondicionado como una manopla. Ambos elementos quedaron incorporados a la investigación para determinar si fueron utilizados durante el enfrentamiento.

El video que registró la pelea

Una parte de la secuencia previa al crimen quedó registrada por una persona que se encontraba en el lugar.

En la filmación, difundida por el medio platense 0221, se observa a Álvarez vestido con un buzo azul y a Medina con uno rojo, mientras ambos discuten en la calle.

Los dos aparecen manipulando armas blancas durante el enfrentamiento. Una tercera persona se encuentra detrás de Álvarez y registra la escena con su teléfono celular.

En un momento de la discusión, se escucha a Medina decir: “Yo tengo un machete, gato”.

A pocos metros de los protagonistas se observan vehículos que continúan circulando mientras se desarrolla el altercado.

La secuencia termina antes del ataque que provocó la muerte de Álvarez. De acuerdo con la información incorporada al expediente, el joven sufrió heridas en el torso y la espalda.

La investigación por el homicidio

La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio” y quedó a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata.

La fiscalía deberá avanzar ahora con distintas medidas para reconstruir cómo se produjo la pelea y determinar la responsabilidad del detenido. Entre las pruebas previstas se encuentran la autopsia de Álvarez, los testimonios de vecinos y las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

Los investigadores también analizarán el video que registró parte del enfrentamiento y los elementos secuestrados durante la detención.

Los antecedentes del sospechoso

De acuerdo con los registros consultados por los investigadores, Medina tenía antecedentes en tres causas por robo iniciadas en La Plata.

La primera corresponde al 4 de noviembre de 2022, la segunda al 25 de abril de 2024 y la tercera al 18 de junio de 2025. Sin embargo, al momento del homicidio no contaba con una orden de captura vigente.

Por otra parte, los registros oficiales indicaron que Álvarez no tenía antecedentes ni medidas judiciales vigentes.La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la pelea y determinar la calificación legal definitiva del hecho.