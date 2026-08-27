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Conmoción por la muerte de Eduardo "El Polaco" Riemersma, el hombre que dedicó su vida al rescate de perros abandonados

El fundador de El Montecito de los Canichones falleció a los 49 años tras sufrir un accidente de tránsito en Santiago del Estero. Durante casi dos décadas impulsó uno de los refugios de animales más reconocidos de la provincia y construyó una comunidad dedicada al rescate y cuidado de perros.

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El fundador de El Montecito de los Canichones falleció a los 49 años tras sufrir un accidente de tránsito en Santiago del Estero. (Foto: @refugioelmontecito)

El fundador de El Montecito de los Canichones falleció a los 49 años tras sufrir un accidente de tránsito en Santiago del Estero. (Foto: @refugioelmontecito)

Eduardo “El Polaco” Riemersma murió este jueves a los 49 años en Santiago del Estero tras sufrir un accidente de tránsito. Reconocido por su trabajo en defensa de los animales, dedicó gran parte de su vida al rescate de perros abandonados y fue el creador de El Montecito de los Canichones, un refugio que se transformó en un símbolo del proteccionismo animal en la provincia.

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La muerte se produjo durante la tarde de este jueves. Según trascendió, Riemersma circulaba en moto por avenida Alsina cuando, al llegar a la rotonda de la intersección con Ramón Gómez Cornet, perdió el control del vehículo y cayó sobre el asfalto.

Durante casi dos décadas impulsó uno de los refugios de animales más reconocidos de la provincia y construyó una comunidad dedicada al rescate y cuidado de perros. (Foto: @refugioelmontecito)

Durante casi dos décadas impulsó uno de los refugios de animales más reconocidos de la provincia y construyó una comunidad dedicada al rescate y cuidado de perros. (Foto: @refugioelmontecito)

Como consecuencia del impacto, quedó inconsciente y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional. Los médicos constataron que había ingresado sin signos vitales. La Justicia trabaja para determinar las circunstancias del hecho.

Una vida dedicada a los animales

Nacido en la localidad santiagueña de Bandera, Riemersma se convirtió con los años en una referencia para organizaciones proteccionistas y amantes de los animales.

En 2006 puso en marcha El Montecito de los Canichones, una iniciativa que comenzó con el rescate de perros en situación de abandono y que con el tiempo se consolidó como un refugio para cientos de animales que necesitaban atención, tratamientos y un lugar donde vivir.

Muchos de los perros que llegaban al predio habían sufrido maltrato, vivían en la calle o presentaban discapacidades y enfermedades que dificultaban su adopción. Otros eran animales de edad avanzada que encontraban allí un espacio para transitar sus últimos años.

Durante casi dos décadas, Riemersma impulsó el crecimiento del refugio y convirtió esa tarea en el proyecto central de su vida.

El origen de El Montecito de los Canichones

El nombre del refugio surgió de una expresión que el propio Riemersma utilizaba para referirse a los perros callejeros. Con el tiempo, la palabra “canichones” terminó identificando no solo al predio, sino también a una comunidad que acompañó durante años el trabajo de rescate y cuidado animal.

Además de albergar perros, el espacio promovió la concientización sobre la tenencia responsable y el abandono de mascotas. El trabajo cotidiano incluía asistencia veterinaria, recuperación de animales y campañas para fomentar las adopciones.

Las redes sociales del refugio también se convirtieron en una herramienta para visibilizar historias de rescate y mostrar el día a día de los animales que encontraban allí una nueva oportunidad.

La muerte de Riemersma generó conmoción entre quienes conocían su historia y acompañaban la tarea que desarrollaba desde hacía años.

En pocas palabras

  • Fallece Eduardo Riemersma: El fundador de El Montecito de los Canichones murió a los 49 años tras un accidente de tránsito en Santiago del Estero.
  • Legado proteccionista: Durante casi 20 años, impulsó un refugio para perros abandonados, convirtiéndose en un símbolo del cuidado animal en la provincia.
  • Comunidad animalista: Su labor construyó una comunidad dedicada al rescate, cuidado y concientización sobre la tenencia responsable de mascotas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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