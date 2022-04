Un hombre fue baleado en General Rodríguez y pidió desesperadamente ayuda: "Me dieron un tiro"

En el audio se escucha a la víctima gritar del dolor mientras dice: “Cerrá la puerta. Llamá a la Policía. Vení, Matías, encerrate adentro. Llamá a la Policía, llamá a la ambulancia. Me dieron un tiro acá en la pierna. Llamá al 911...”, grita desesperado el hombre.

Bárbara una de las víctimas y vecinas de la persona que fue baleada, contó en A24: "Yo estoy cocinando y un delincuente me apunta a la cabeza. Después cuando voy a hacer la denuncia me encuentro con la mamá de mi vecino en la comisaría y me dicen que gracias a Dios no pasó a mayores. Pido por favor a la policía que se haga más presente".

"Desde que vivo acá hace tres años, sufrí tres robos. Una vez se quedaron tres horas adentro de mi casa y me hicieron que les cocine. La segunda vez fue de la misma manera y llegó mi papá y le gatillaron dos veces, por suerte la bala no salió", confesó Bárbara.

Los delincuentes fueron detenidos

Los delincuentes fueron identificados como Tomás Medina, de 20 años, Fabricio Medina, de 23, y Marcelo López, de 46. Los tres estaban fuertemente armados y venían cometiendo delitos. Los tres detenidos fueron responsables de por lo menos tres robos, durante los días 1° de febrero, 23 de febrero y 18 de marzo de este año y eran conocidos como “La Banda del Voyage”.

El sábado, cuando empezaron a escapar, lo hicieron por los fondos de la casa y allí terminaron baleando al hombre de 43 años. Al momento de la detención de los delincuentes, les incautaron dos armas y una escopeta.

En un principio, la causa había sido caratulada como “robo automotor” porque los delincuentes fueron detenidos con un vehículo robado, pero cuando empezaron a intercambiar los datos, se dieron cuenta de que había un hombre que fue trasladado por el SAME al hospital. Eso cambió la caratula del hecho, la cual está siendo llevada adelante por la UFI 10 de General Rodríguez.