Salvaje agresión a policías durante un operativo para trasladar un auto mal estacionado

Los investigadores intentan determinar las circunstancias que rodearon el ataque y si detrás de la agresión pudo existir un conflicto previo entre vecinos. Ante la violencia del episodio, un móvil policial que patrullaba el sector se acercó para brindar apoyo, sin embargo, los efectivos también fueron superados en número.

En medio de los forcejeos, una mujer logró tomar la pistola Bersa calibre 9 milímetros de uno de los sargentos. Mientras el policía intentaba recuperar el arma se produjo un disparo que impactó en el hombro derecho de un adulto mayor. Segundos después, el efectivo consiguió recuperar su pistola.

La tensión continuó mientras los agresores arrojaban distintos objetos contra los policías. En ese contexto, uno de los sargentos efectuó disparos hacia una zona segura para poder retirarse del lugar. Los efectivos finalmente lograron refugiarse en la garita ubicada en Estévez y Roca y durante la retirada, varias personas sustrajeron las llaves de un patrullero y rompieron sus vidrios.

La llegada de más unidades policiales permitió recuperar las llaves y retirar el móvil. En uno de los videos registrados durante el incidente puede observarse el momento en que uno de los policías es golpeado violentamente por varias personas.

Qué se sabe del hombre baleado durante los incidentes en Avellaneda

El hombre que recibió el disparo fue trasladado al Hospital Fiorito. Según relató posteriormente, había salido de su domicilio para observar lo que ocurría cuando recibió el impacto en el hombro. La víctima no pudo determinar desde dónde había partido el proyectil, pero su estado no reviste gravedad y permanece fuera de peligro.

La investigación quedó en manos de dos fiscalías. La UFI N°3 ordenó iniciar actuaciones por daño, atentado a la autoridad, robo y lesiones agravadas, además de investigar la tenencia y manipulación de armas durante el procedimiento.

Por otro lado, la UFI N°4 dispuso identificar a todos los policías que participaron del operativo y secuestrar las armas de los dos efectivos que realizaron disparos. Hasta el momento, no se adoptaron medidas contra ellos. También intervino la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), que ordenó abrir actuaciones administrativas y aguardar los resultados de las pericias realizadas sobre las armas secuestradas.

Uno de los elementos que ahora forma parte de la investigación es que una de las policías agredidas sería vecina de Villa Tranquila. Los investigadores buscan establecer si ese dato guarda relación con la violencia desatada durante el procedimiento.