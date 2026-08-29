En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agresión
Policías
Violento ataque

Salvaje agresión a policías durante un operativo para trasladar un auto mal estacionado

Cuatro efectivos resultaron heridos y un hombre terminó baleado en Villa Tranquila, en Avellaneda, durante el control vehicular. Parte de la brutal secuencia quedó registrada en videos grabados por testigos.

Banner Seguinos en google DESK
Salvaje agresión a policías durante un operativo para trasladar un auto. (Foto: captura)

Salvaje agresión a policías durante un operativo para trasladar un auto. (Foto: captura)

Un operativo policial por un auto mal estacionado terminó en un violento enfrentamiento en Villa Tranquila, Avellaneda, con al menos cuatro efectivos heridos y un hombre baleado. La víctima recibió un disparo en un hombro y fue trasladada al Hospital Fiorito, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Leé también Balearon micros con hinchas de Tigre en Uruguay: fotos y video de la brutal agresión
Balearon micros con hinchas de Tigre en Uruguay. (Foto: X)

El episodio ocurrió el viernes, cerca de las 16.30, sobre la calle Estévez al 800. Parte de la brutal secuencia quedó registrada en videos grabados por testigos.

Según fuentes policiales, todo comenzó cuando una sargento que patrullaba la zona detectó un vehículo mal estacionado y le pidió al conductor que lo retirara. Ante su negativa, la agente se comunicó con la responsable del área de Cuidadores Ciudadanos y solicitó la presencia de una grúa municipal. El conflicto se desató cuando comenzaron las maniobras para retirar el auto.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, un grupo de vecinos se concentró alrededor del procedimiento y comenzó a increpar y agredir a la sargento. La situación escaló rápidamente hasta que la policía cayó al suelo y le quitaron el chaleco antibalas y un cargador de su arma reglamentaria.

Los investigadores intentan determinar las circunstancias que rodearon el ataque y si detrás de la agresión pudo existir un conflicto previo entre vecinos. Ante la violencia del episodio, un móvil policial que patrullaba el sector se acercó para brindar apoyo, sin embargo, los efectivos también fueron superados en número.

En medio de los forcejeos, una mujer logró tomar la pistola Bersa calibre 9 milímetros de uno de los sargentos. Mientras el policía intentaba recuperar el arma se produjo un disparo que impactó en el hombro derecho de un adulto mayor. Segundos después, el efectivo consiguió recuperar su pistola.

La tensión continuó mientras los agresores arrojaban distintos objetos contra los policías. En ese contexto, uno de los sargentos efectuó disparos hacia una zona segura para poder retirarse del lugar. Los efectivos finalmente lograron refugiarse en la garita ubicada en Estévez y Roca y durante la retirada, varias personas sustrajeron las llaves de un patrullero y rompieron sus vidrios.

La llegada de más unidades policiales permitió recuperar las llaves y retirar el móvil. En uno de los videos registrados durante el incidente puede observarse el momento en que uno de los policías es golpeado violentamente por varias personas.

Qué se sabe del hombre baleado durante los incidentes en Avellaneda

El hombre que recibió el disparo fue trasladado al Hospital Fiorito. Según relató posteriormente, había salido de su domicilio para observar lo que ocurría cuando recibió el impacto en el hombro. La víctima no pudo determinar desde dónde había partido el proyectil, pero su estado no reviste gravedad y permanece fuera de peligro.

La investigación quedó en manos de dos fiscalías. La UFI N°3 ordenó iniciar actuaciones por daño, atentado a la autoridad, robo y lesiones agravadas, además de investigar la tenencia y manipulación de armas durante el procedimiento.

Por otro lado, la UFI N°4 dispuso identificar a todos los policías que participaron del operativo y secuestrar las armas de los dos efectivos que realizaron disparos. Hasta el momento, no se adoptaron medidas contra ellos. También intervino la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), que ordenó abrir actuaciones administrativas y aguardar los resultados de las pericias realizadas sobre las armas secuestradas.

Uno de los elementos que ahora forma parte de la investigación es que una de las policías agredidas sería vecina de Villa Tranquila. Los investigadores buscan establecer si ese dato guarda relación con la violencia desatada durante el procedimiento.

En pocas palabras

  • Agresión policial en Villa Tranquila, Avellaneda, durante control vehicular dejó 4 efectivos heridos y 1 baleado.
  • Vecinos increparon y agredieron a la policía, sustrayendo su chaleco y cargador; hubo forcejeos y disparos.
  • Un hombre recibió un disparo en el hombro, sin riesgo de vida; se investigan las circunstancias y agresores.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agresión Policías Operativo Policial
Notas relacionadas
Brutal agresión en una cancha de futsal: terminó con una sanción histórica
Feroz pelea en un partido regional terminó con un kinesiólogo internado y una agresión a un hombre con su hijo
Choque, vuelco y violencia: intentaron golpear a un cronista de A24 en pleno vivo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar