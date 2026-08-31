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Tras la detención de Callejero Fino, su entorno rompió el silencio con un llamativo comunicado

Luego de que el cantante fuera detenido en Tigre y quedara imputado por tenencia ilegal de un arma de guerra, su equipo difundió un mensaje en el que pidió cautela y evitó dar detalles sobre la causa.

31 ago 2026, 08:02
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Tras la detención de Callejero Fino, su entorno rompió el silencio con un llamativo comunicado

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Tras la detención de Callejero Fino, su entorno rompió el silencio con un llamativo comunicado

El entorno de Callejero Fino rompió el silencio luego de la detención del cantante ocurrida este domingo en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre. A través de un comunicado oficial, el equipo del artista pidió respeto y cautela frente a las distintas versiones que comenzaron a circular sobre el episodio.

El mensaje fue emitido por la discográfica que representa al músico y posteriormente compartido en redes sociales por Jessica, su pareja.

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En el comunicado, el equipo evitó profundizar sobre la causa judicial y aseguró que Simón Natanael Alvarenga, nombre real de Callejero Fino, se encuentra a disposición de las autoridades.

“Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”, expresaron.

Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y anticiparon que cualquier novedad será comunicada únicamente cuando exista información oficial.

“Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, agregaron.

Cómo fue la detención de Callejero Fino en Tigre

La declaración se conoció después de que el cantante fuera detenido este domingo en Villa La Ñata. Según trascendió, circulaba en una Volkswagen Amarok sin patentes cuando fue interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense.

Durante la requisa del vehículo, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40, considerada arma de guerra, con la numeración suprimida.

Junto al artista viajaba otro hombre, de 27 años, que también quedó detenido. La causa quedó en manos de la UFI de Benavídez y ambos fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra.

Frente a la fuerte repercusión mediática, el entorno de Callejero Fino hizo especial hincapié en evitar especulaciones mientras avanza la investigación.

En ese sentido, solicitaron a medios, colegas y público “mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y especialmente a su familia en este momento”.

Por el momento, la investigación continúa para establecer las circunstancias en las que el arma terminó dentro del vehículo y determinar cuál será la situación procesal del cantante.

     

 

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