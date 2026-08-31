Tras la detención de Callejero Fino, su entorno rompió el silencio con un llamativo comunicado

Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y anticiparon que cualquier novedad será comunicada únicamente cuando exista información oficial.

“Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, agregaron.

Cómo fue la detención de Callejero Fino en Tigre

La declaración se conoció después de que el cantante fuera detenido este domingo en Villa La Ñata. Según trascendió, circulaba en una Volkswagen Amarok sin patentes cuando fue interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense.

Durante la requisa del vehículo, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40, considerada arma de guerra, con la numeración suprimida.

Junto al artista viajaba otro hombre, de 27 años, que también quedó detenido. La causa quedó en manos de la UFI de Benavídez y ambos fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra.

Frente a la fuerte repercusión mediática, el entorno de Callejero Fino hizo especial hincapié en evitar especulaciones mientras avanza la investigación.

En ese sentido, solicitaron a medios, colegas y público “mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y especialmente a su familia en este momento”.

Por el momento, la investigación continúa para establecer las circunstancias en las que el arma terminó dentro del vehículo y determinar cuál será la situación procesal del cantante.