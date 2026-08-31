Ángel de Brito fulminó a Andy Kusnetzoff y le cerró las puertas de LAM: "A mí me lo hizo"

La cronista Noelia Santone le preguntó entonces: "¿Él no hace un chimento cool llevando figuras (al programa)?". Y De Brito comentó firme: "No sé qué es el chimento cool. Lo hacen hasta ahí. Buscan el morbo pero no se hacen cargo de lo que buscan”.

Ángel de Brito le cerró las puertas a Andy Kusnetzoff en LAM

En ese sentido, Ángel de Brito reconoció sobre el cambio del conductor de Telefe con el correr de los años: “Él está mucho mejor que otros años, está más simpático, no es tan desagradable con los cronistas, da una nota cada tanto. Le hizo bien ser papá me parece. Dejó de ser tan sore.. ahora está un poco más agradable".

Y recordó picante: “Viste que es medio antipático con los cronistas y la gente que lo va a encarar. Siempre fue así, desde que era notero de CQC, yo compartí la calle con él. No le daba pelota a nadie y le pedías una nota y te sacaba cagando. Ahora tiene la necesidad de llevar invitados”.

"Le decías hola Andy ¿me das una nota? Se daba media vuelta y se iba. A mí me lo hizo, era así. Andy es un buen chimentero", siguió firme el conductor. Y fue consultado: "¿Entonces tiene una chance como cronista?". Y Ángel de Brito le cerró definitivamente la puerta: "No", sentenció.

Al volver al estudio de Infama, Santiago Sposato castigó a Andy Kusnetzoff: “Desagradable como él pocos. Él fue cronista, agarraba a la gente de asalto también. Entonces después... ¿Desde qué lugar vos te enojas si te hacen lo mismo que vos hacías? No te pongas a criticar”, cerró el tema.