Ángel de Brito fulminó a Andy Kusnetzoff y le cerró las puertas de LAM: "A mí me lo hizo"

Ángel de Brito fue contundente a la hora de hablar de Andy Kusnetzoff después de la irónica propuesta del conductor de PH Podemos Hablar (Telefe) de postularse a notero de LAM.
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El conductor Ángel de Brito le contestó con todo a Andy Kusnetzoff quien había manifestado al aire con ironía su intención de ser cronista de LAM.
Ángel de Brito fue contundente a la hora de hablar de Andy Kusnetzoff después de la irónica propuesta del conductor de PH Podemos Hablar (Telefe) de postularse a notero de LAM.
El conductor del ciclo de espectáculos de América le respondió picante en una nota para Infama donde le cerró la puerta a esa posibilidad y recordó cuando el ex CQC era notero y sus actitudes con los colegas.
"El chimentero de los sábados, otro que reniega de los chimentos. No sabía que se propuso para cronista de LAM, el que sí se propuso fue Roberto Pettinato. Lo llamamos para una reunión y después desapareció", comenzó Ángel de Brito entre risas.
Y ahí analizó: “Yo me río de Andy porque todos reniegan del chimento y después terminan todos haciendo lo mismo. ¿Por qué hacen otro contenido? Déjennos a mí, a Lussich, Flor de la V hacer chimentos y listo".
La cronista Noelia Santone le preguntó entonces: "¿Él no hace un chimento cool llevando figuras (al programa)?". Y De Brito comentó firme: "No sé qué es el chimento cool. Lo hacen hasta ahí. Buscan el morbo pero no se hacen cargo de lo que buscan”.
En ese sentido, Ángel de Brito reconoció sobre el cambio del conductor de Telefe con el correr de los años: “Él está mucho mejor que otros años, está más simpático, no es tan desagradable con los cronistas, da una nota cada tanto. Le hizo bien ser papá me parece. Dejó de ser tan sore.. ahora está un poco más agradable".
Y recordó picante: “Viste que es medio antipático con los cronistas y la gente que lo va a encarar. Siempre fue así, desde que era notero de CQC, yo compartí la calle con él. No le daba pelota a nadie y le pedías una nota y te sacaba cagando. Ahora tiene la necesidad de llevar invitados”.
"Le decías hola Andy ¿me das una nota? Se daba media vuelta y se iba. A mí me lo hizo, era así. Andy es un buen chimentero", siguió firme el conductor. Y fue consultado: "¿Entonces tiene una chance como cronista?". Y Ángel de Brito le cerró definitivamente la puerta: "No", sentenció.
Al volver al estudio de Infama, Santiago Sposato castigó a Andy Kusnetzoff: “Desagradable como él pocos. Él fue cronista, agarraba a la gente de asalto también. Entonces después... ¿Desde qué lugar vos te enojas si te hacen lo mismo que vos hacías? No te pongas a criticar”, cerró el tema.