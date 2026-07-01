AUH julio 2026: los nuevos montos y cuánto paga ANSES

Por ese motivo, el importe que se acredita mensualmente corresponde al 80% del haber, mientras que el porcentaje retenido puede recuperarse una vez cumplido el trámite correspondiente.

La actualización de julio forma parte del esquema de aumentos mensuales que aplica el organismo previsional, basado en la evolución de la inflación.

AUMENTO para la AUH de ANSES: cuánto se cobra en julio

Tarjeta Alimentar: los montos confirmados para julio

Además del aumento de la AUH, los beneficiarios continuarán percibiendo la Prestación Alimentar, más conocida como Tarjeta Alimentar, un beneficio administrado por el Ministerio de Capital Humano destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Los valores establecidos para julio de 2026 son los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250 .

. Familias con dos hijos: $113.299 .

. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio no requiere inscripción ni gestión adicional, ya que ANSES lo deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se acredita la AUH y en la misma fecha de cobro.

Complemento Leche: cuánto se paga en julio

Otro de los beneficios que acompaña a la AUH es el Complemento Leche, incluido dentro del Plan de los 1000 Días.

Esta asistencia económica está dirigida a embarazadas y familias con niños de hasta tres años que cobran la AUH o la Asignación por Embarazo, con el objetivo de reforzar la alimentación durante la primera infancia.

En julio de 2026, el monto actualizado será de:

Complemento Leche: $55.841 por cada hijo alcanzado o embarazo.

Al igual que ocurre con la Tarjeta Alimentar, el dinero se acredita de manera automática junto con el resto de las prestaciones, siempre que el beneficiario reúna los requisitos establecidos.

Cuánto dinero extra puede cobrar una familia con AUH

Más allá del aumento de la asignación, muchas familias reciben ingresos adicionales gracias a la combinación de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

En julio, los montos extras pueden alcanzar cifras importantes según la composición del grupo familiar:

AUH con un hijo + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche: $128.091 adicionales.

$128.091 adicionales. AUH con dos hijos + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche: $169.140 adicionales.

$169.140 adicionales. AUH con tres hijos o más + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche: $205.266 adicionales.

Estos beneficios se depositan de forma automática y son compatibles entre sí, siempre que el titular cumpla con las condiciones exigidas por ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

De esta manera, el aumento de julio no solo mejora el monto de la AUH, sino que también mantiene vigente un esquema de asistencia que combina distintas prestaciones destinadas a reforzar los ingresos de los hogares con menores ingresos y garantizar el acceso a la alimentación durante las etapas más importantes del crecimiento infantil.