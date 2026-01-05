Un operativo por narcotráfico se descontroló en segundos y terminó con muertes

En medio del tiroteo, tres policías resultaron heridos de bala. Los efectivos fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud de la zona. Uno de ellos falleció poco después, pese a los esfuerzos médicos.

La víctima fatal fue identificada como Santiago Oleksiuk, de 25 años, quien recibió disparos en el tórax y en la cabeza. Su muerte causó un profundo impacto entre sus compañeros y en toda la fuerza policial.

Los otros dos heridos fueron trasladados a los Hospitales Castex y Diego Thompson, donde permanecen internados en grave estado. Uno de ellos, Nicolás Muñoz (29), presenta heridas de bala en el rostro, el brazo derecho, el hombro y el glúteo izquierdo. El segundo agente, Ariel Cardozo (29), recibió un disparo en la axila derecha y debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

Un delincuente abatido tras el enfrentamiento

Minutos después del tiroteo, sobre la Avenida Eva Perón, personal policial halló el cuerpo sin vida de uno de los agresores, quien habría muerto como consecuencia de las heridas sufridas durante el intercambio de disparos con la policía.

Además, otros tres sospechosos fueron detenidos en el marco del operativo.

Drogas, armas y pericias en el lugar

Arma secuestrada en el operativo de San Martín

Durante las actuaciones, los peritos secuestraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, además de varios envoltorios con una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína fraccionado. También se incautó el armamento reglamentario del personal policial interviniente.

En el lugar trabajó personal de la Gendarmería Nacional Argentina, encargado de realizar las pericias balísticas y planimétricas, mientras se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir con precisión la secuencia del tiroteo.

La causa judicial y la conmoción en la fuerza

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, titular de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial San Martín, quien caratuló la causa como homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por tratarse de personal policial, en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.