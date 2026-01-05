Un operativo por narcotráfico se descontroló en segundos y terminó con muertes
Un allanamiento por narcotráfico dejó un policía muerto, un delincuente abatido y otros dos efectivos gravemente heridos tras un tiroteo. La Justicia investiga el hecho y hay tres detenidos.
Un operativo por narcotráfico se descontroló en segundos y terminó en muerte. (Foto: Noticias Argentinas)
Un operativo policial por narcotráfico en el partido bonaerense de San Martín terminó en un tiroteo fatal que dejó dos muertos y dos efectivos heridos de gravedad. El enfrentamiento ocurrió en Villa 18, en la localidad de Billinghurst, durante un procedimiento llevado adelante la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense.
El hecho se produjo cerca de las 3 de la mañana, sobre la calle Sargento Cabral al 5000, en el marco de un allanamiento vinculado a la venta de estupefacientes. El operativo se desarrollaba con normalidad hasta que la situación se tornó crítica en cuestión de segundos.
Una identificación que derivó en una persecución y tiroteo
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los efectivos advirtieron la presencia de dos hombres en la vía pública. Al notar la cercanía del patrullero, ambos se dieron a la fuga hacia el interior del asentamiento, lo que motivó una persecución a pie por parte de los uniformados.
La corrida derivó en el ingreso a una vivienda, donde los policías lograron aprehender a dos sospechosos y secuestrar un chaleco antibalas. Sin embargo, cuando el procedimiento parecía controlado, un tercer individuo abrió fuego contra los efectivos, desatando un violento enfrentamiento armado.
En medio del tiroteo, tres policías resultaron heridos de bala. Los efectivos fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud de la zona. Uno de ellos falleció poco después, pese a los esfuerzos médicos.
La víctima fatal fue identificada como Santiago Oleksiuk, de 25 años, quien recibió disparos en el tórax y en la cabeza. Su muerte causó un profundo impacto entre sus compañeros y en toda la fuerza policial.
Los otros dos heridos fueron trasladados a los Hospitales Castex y Diego Thompson, donde permanecen internados en grave estado. Uno de ellos, Nicolás Muñoz (29), presenta heridas de bala en el rostro, el brazo derecho, el hombro y el glúteo izquierdo. El segundo agente, Ariel Cardozo (29), recibió un disparo en la axila derecha y debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.
Un delincuente abatido tras el enfrentamiento
Minutos después del tiroteo, sobre la Avenida Eva Perón, personal policial halló el cuerpo sin vida de uno de los agresores, quien habría muerto como consecuencia de las heridas sufridas durante el intercambio de disparos con la policía.
Además, otros tres sospechosos fueron detenidos en el marco del operativo.
Drogas, armas y pericias en el lugar
Durante las actuaciones, los peritos secuestraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, además de varios envoltorios con una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína fraccionado. También se incautó el armamento reglamentario del personal policial interviniente.
En el lugar trabajó personal de la Gendarmería Nacional Argentina, encargado de realizar las pericias balísticas y planimétricas, mientras se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir con precisión la secuencia del tiroteo.
La causa judicial y la conmoción en la fuerza
La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, titular de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial San Martín, quien caratuló la causa como homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por tratarse de personal policial, en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.