La serie más vista de Netflix deslumbra con el estreno de su nueva temporada y solo tiene 8 episodios.

Beauty in Black Netflix 1

De qué trata "Beauty in Black" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "La vida de una bailarina exótica cambia cuando se cruza con la disfuncional familia que está detrás de un imperio de cosméticos y termina involucrada en una red ilegal."

La protagonista, al adentrarse en ese círculo de lujos y excesos, se ve atrapada en un juego de poder, manipulación y traiciones familiares. El contraste entre riqueza y pobreza, lujo y supervivencia es uno de los ejes principales de la serie.

En medio de ese torbellino, Kimmie comienza un proceso de transformación: pasa de ser una mujer vulnerable a convertirse en alguien capaz de enfrentar a una familia que maneja tanto el brillo de la belleza como el horror de la explotación humana.

Beauty in Black Netflix 2

El elenco principal de "Beauty in Black"

Taylor Polidore Williams

Crystle Stewart

Amber Reign Smith

Xavier Smalls

Julian Horton

Steven G. Norfleet

Richard Lawson

Terrell Carter

Shannon Wallace

Charles Malik Whitfield

"Beauty in Black" estrenó su segunda temporada

Si bien la primera temporada se centró en la introducción al mundo Bellarie y la vulnerabilidad de Kimmie, los nuevos capítulos exploran la caída de las máscaras. Aquí se revela hasta dónde es capaz de llegar la familia por mantener su imperio y cómo la protagonista se enfrenta a dilemas morales que la llevan a límites insospechados.

La serie, definida por muchos como subida de tono, utiliza ese recurso no solo para impactar, sino también para reflejar la brutalidad del contexto en el que se desarrolla la historia.

Beauty in Black Netflix 3

Netflix y su apuesta por los dramas intensos

Con Beauty in Black, Netflix confirma que su público busca producciones arriesgadas. Los dramas calientes no son novedad en su catálogo, pero este caso va un paso más allá: expone realidades incómodas y las mezcla con la ficción de un thriller cargado de giros.

La decisión de lanzar la segunda temporada con solo ocho episodios muestra que la plataforma apunta a historias más compactas, directas y difíciles de soltar.

Beauty in Black Netflix 4

Qué se espera de "Beauty in Black": Temporada 2

El tráiler oficial dejó claro que esta segunda temporada no iba a ser ligera. En pocos segundos, mostró escenas de lujo, violencia, sensualidad y poder, todo en un cóctel que resume el espíritu de la serie.

Lo que diferencia a Beauty in Black de otras producciones del género es la manera en que mezcla el suspenso con problemáticas sociales. Estos elementos le dan un carácter realista y, al mismo tiempo, incómodo. En definitiva, Netflix apostó a una ficción que entretiene, pero que también denuncia.

Tráiler de "Beauty in Black" en Netflix