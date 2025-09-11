A24.com

Camila Galante habló por primera vez de los rumores de infidelidad de Leandro Paredes con Evangelina Anderson

En diálogo con Paula Varela para Intrusos, la mujer de Leandro Paredes habló tras la fuerte información que vincula al futbolista con Evangelina Anderson. Su palabra.

11 sept 2025, 14:07
El lunes pasado en LAM (América TV), Yanina Latorre contó que tenía una información que podría llegar a convertirse en el escándalo del año.

La conductora contó que un hombre casado estaba teniendo una aventura con la ex de Martín Demichelis pero no quiso dar más detalles. Resulta que luego Yanina reveló que era Evangelina Anderson la protagonista de ese enigmático y PrimiciasYa sumó en las últimas horas a Leandro Paredes como el supuesto hombre en cuestión.

Si bien la conductora de América TV aclaró que ella no se iba a hacer cargo de los detalles que fueron apareciendo, pues jamás dio ningún nombre del hombre, pero el rumor se instaló con fuerza en el medio.

El jugador ignoró completamente la información, tal como hizo Eva y ahora Camila Galante, su esposa, también habló del tema. Fue Paula Varela le escribió a la empresaria para saber cómo había tomado este rumor, ella fue clara.

"La noticia me la mostró él, lo vimos juntos pero él no conoce a Evangelina. Por ahora, lo dejo pasar a menos que se haga una bola más grande", dijo minimizando la versión a la panelista de Intrusos.

Pero además en las redes sociales, Camila eligió una manera sutil de marcar territorio. Paredes compartió un par de fotos desde la Bombonera y ella fue de las primeras en comentar con emojis de corazones y caritas enamoradas.

Cuál es el presente familiar de Leandro Paredes y Camila Galante

El escándalo cobra aún más fuerza porque se produce apenas cinco meses después de que naciera el tercer hijo de Leandro Paredes y Camila Galante.

La noticia del supuesto romance se da en un momento íntimo y especial para la familia del Campeón del Mundo, lo que podría significar un punto de quiebre en la pareja.

Sin embargo, tanto Leandro Paredes como Camila Galante optaron por mantenerse al margen de la polémica y priorizar la vida familiar junto a sus hijos.

Con el correr de los días, habrá que ver si los protagonistas deciden hacer nuevas manifestaciones públicamente o si prefieren dejar que el tiempo calme la tormenta mediática.

