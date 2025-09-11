Camila Galante habló por primera vez de los rumores de infidelidad de Leandro Paredes con Evangelina Anderson

"La noticia me la mostró él, lo vimos juntos pero él no conoce a Evangelina. Por ahora, lo dejo pasar a menos que se haga una bola más grande", dijo minimizando la versión a la panelista de Intrusos.

Pero además en las redes sociales, Camila eligió una manera sutil de marcar territorio. Paredes compartió un par de fotos desde la Bombonera y ella fue de las primeras en comentar con emojis de corazones y caritas enamoradas.

Cuál es el presente familiar de Leandro Paredes y Camila Galante

El escándalo cobra aún más fuerza porque se produce apenas cinco meses después de que naciera el tercer hijo de Leandro Paredes y Camila Galante.

La noticia del supuesto romance se da en un momento íntimo y especial para la familia del Campeón del Mundo, lo que podría significar un punto de quiebre en la pareja.

Sin embargo, tanto Leandro Paredes como Camila Galante optaron por mantenerse al margen de la polémica y priorizar la vida familiar junto a sus hijos.

Con el correr de los días, habrá que ver si los protagonistas deciden hacer nuevas manifestaciones públicamente o si prefieren dejar que el tiempo calme la tormenta mediática.