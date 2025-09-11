A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Sin tapujos

Agustín Franzoni se pronunció tras ser señalado como el nuevo tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Agustín Franzoni contó qué ocurrió en la intimidad con Gimena Accardi, luego de que todas las miradas lo señalaran como un posible tercero en discordia en la relación con Nico Vázquez. Su palabra en la nota.

11 sept 2025, 13:56
Agustín Franzoni se pronunció tras ser señalado como el nuevo tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez
Agustín Franzoni se pronunció tras ser señalado como el nuevo tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Agustín Franzoni se pronunció tras ser señalado como el nuevo tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Agustín Franzoni rompió el silencio luego de haber sido señalado como uno de los supuestos terceros en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez.

El actor decidió hablar para aclarar los rumores y dar su versión de los hechos, evitando quedar involucrado en algo del que no quiere formar parte. Lo mismo había hecho Andrés Gil cuando se lo mencionó, y aunque las dudas persistieron, la atención sobre él disminuyó cuando surgieron una serie de videos de la actriz en un viaje, bailando animadamente con Franzoni.

Leé también

La polémica actitud de Andrés Gil con Cande Vetrano que generó indignación en redes sociales

La polémica actitud de Andrés Gil con Cande Vetrano que generó indignación en redes sociales

"Obviamente me enteré de lo que dijeron. Todo surge por unos TikTok que subí con ella, bailando, pero fue en un viaje en el que también estaban Sofi Morandi y Lizardo Ponce. Tengo videos con todos", se justificó en diálogo con Puro Show (El Trece), refiriendose al viaje que hicieron a la popular fiesta, Coachella.

IG Agustín Franzoni con Gimena Accardi en Coachella

El influencer cree que esas imágenes fueron la excusa para reflotar el tema entre ellos, y un poco molestó se mostró. "Cuando la llama se estaba apagando, lanzaron esto para mandar fuego de nuevo a la hoguera, pero no pasó nada", contó.

"Ella me parece lo más y es un bajón que se le estén inventando romances. A mi me parece hasta cómico, pero no estuve con Gime Accardi. No", sentenció, con cierta molestia y tristeza, que le duele que todo esto le esté pasando a ella.

Embed

Quién es Agustín Franzoni

Agustín Franzoni es un creador de contenido y conductor argentino, conocido por su participación en el programa Red Flag de LUZU TV, donde comparte pantalla con Grego Rossello y Manu Viale. Nació el 6 de marzo de 1988, por lo que tiene 37 años Famous Birthdays.

Antes de su incursión en los medios, Franzoni comenzó su carrera como bailarín y creador de contenido digital, destacándose por sus videos de baile y vlogs en plataformas como YouTube e Instagram. Su estilo creativo y su capacidad para conectar con el público le han permitido construir una comunidad de seguidores en redes sociales.

Además de su faceta como conductor y creador de contenido, fue vinculado sentimentalmente con figuras del espectáculo -como Gimena Accardi- lo que le permitió tener atención mediática y que se instalaran rumores en torno a su vida personal. En el pasado, mantuvo una relación con la bailarina Flor Jazmín Peña, también parte del equipo del stream, y pareja de Nico Occhiato.

mucho de esto

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gimena Accardi Nicolás Vázquez

Lo más visto