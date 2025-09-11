Agustín Franzoni se pronunció tras ser señalado como el nuevo tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

"Ella me parece lo más y es un bajón que se le estén inventando romances. A mi me parece hasta cómico, pero no estuve con Gime Accardi. No", sentenció, con cierta molestia y tristeza, que le duele que todo esto le esté pasando a ella.

Quién es Agustín Franzoni

Agustín Franzoni es un creador de contenido y conductor argentino, conocido por su participación en el programa Red Flag de LUZU TV, donde comparte pantalla con Grego Rossello y Manu Viale. Nació el 6 de marzo de 1988, por lo que tiene 37 años Famous Birthdays.

Antes de su incursión en los medios, Franzoni comenzó su carrera como bailarín y creador de contenido digital, destacándose por sus videos de baile y vlogs en plataformas como YouTube e Instagram. Su estilo creativo y su capacidad para conectar con el público le han permitido construir una comunidad de seguidores en redes sociales.

Además de su faceta como conductor y creador de contenido, fue vinculado sentimentalmente con figuras del espectáculo -como Gimena Accardi- lo que le permitió tener atención mediática y que se instalaran rumores en torno a su vida personal. En el pasado, mantuvo una relación con la bailarina Flor Jazmín Peña, también parte del equipo del stream, y pareja de Nico Occhiato.