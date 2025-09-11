En vivo Radio La Red
Franco Colapinto
Flavio Briatore
ALARMA TOTAL

Flavio Briatore confirmó una pésima noticia para Colapinto y hay preocupación

Flavio Briatore, asesor de Alpine, confirmó una noticia que impacta directamente en Franco Colapinto. ¿Se terminó el sueño?

Flavio Briatore confirmó una pésima noticia para Colapinto y hay preocupación

Tras el Gran Premio de Italia, la escudería Alpine mantiene el peor rendimiento de la Fórmula 1 en la segunda mitad de la temporada. El circuito de Monza dejó expuestas las principales debilidades del coche de Franco Colapinto y Pierre Gasly, relegando a ambos pilotos a las últimas posiciones en la clasificación.

image

Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo, fue contundente respecto a las expectativas de Alpine: “Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el coche 2025 y de hacer el nuevo coche para 2026. En un momento dado hay que tomar decisiones”. La estrategia está clara: el equipo sacrifica los resultados de este año para concentrar todos sus esfuerzos en la temporada siguiente.

Por qué Alpine no hará mejoras en el auto de 2025

La escudería francesa destinó recursos al coche de 2025 únicamente para reparaciones derivadas de accidentes ocurridos en la primera parte de la temporada. No hubo inversiones significativas en el motor ni en el chasis. Afortunadamente, desde hace ocho carreras los pilotos no han generado daños que afecten el presupuesto, lo que permite que Alpine tenga más recursos disponibles para el desarrollo del coche de 2026.

Esta decisión refleja la necesidad de priorizar a largo plazo sobre los resultados inmediatos. Briatore remarcó que se trata de una elección estratégica para garantizar que el equipo llegue competitivo al cambio reglamentario del próximo año.

Por qué 2026 es clave para Alpine

La temporada 2026 representa un punto de inflexión para Alpine por varias razones. En primer lugar, entran en vigor cambios masivos en las regulaciones que afectarán tanto a los chasis como a las unidades de potencia. Este nuevo marco ofrece la oportunidad de empezar de cero, corrigiendo errores de diseño y buscando un equilibrio con los rivales.

Además, Alpine cambiará de motorista. A partir de 2026, dejarán de utilizar los motores Renault, uno de los factores que limitó su rendimiento, y se convertirán en un equipo cliente de Mercedes. Esta asociación permitirá concentrar todos los esfuerzos en el desarrollo del chasis, confiando en que Mercedes les proveerá una unidad de potencia competitiva desde la primera carrera.

Cómo impacta esto en Franco Colapinto y Pierre Gasly

Para los pilotos, la decisión implica que deberán lidiar con un coche limitado hasta fin de año. Colapinto, que este año ha mostrado progresos importantes desde que fue promovido a titular, deberá enfocarse en maximizar cada oportunidad pese a las restricciones técnicas. Gasly, por su parte, continuará en el equipo con la seguridad de su continuidad, pero también tendrá que adaptarse a un auto que no recibirá mejoras sustanciales.

El objetivo del equipo está claro: usar 2025 como un año de transición, aprendiendo lo máximo posible y preparándose para un reinicio total en 2026, donde las condiciones reglamentarias y técnicas estarán alineadas con su estrategia a largo plazo.

En conclusión, Alpine decidió sacrificar la presente temporada para enfocarse en un futuro con mayor potencial. Con un nuevo reglamento, un cambio de motorista y un plan estratégico definido, la escudería francesa busca construir la base para regresar a los primeros puestos de la parrilla. La clave estará en 2026, y tanto Briatore como el equipo saben que la paciencia y la planificación pueden ser decisivas para su resurgimiento en la Fórmula 1.

