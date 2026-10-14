Revelaron quién era el hombre que murió tras el ataque de un tigre en un zoológico británico.

Tres años después, también apareció como extra en el segundo episodio de la primera temporada de True Stories, una producción de la BBC basada en hechos reales. En la serie, emitida en 2012, interpretó a Edward Jenner, el médico inglés que desarrolló la vacuna contra la viruela a comienzos del siglo XIX.

Cómo ocurrió el ataque

El servicio de ambulancias de Yorkshire recibió el aviso a las 13:33 y movilizó dos ambulancias, una ambulancia aérea y un médico, según publicó el Daily Mail. La Policía de South Yorkshire recibió la notificación dos minutos más tarde.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la cadena británica, Chapman descendió de una pasarela elevada destinada a los visitantes, ingresó al recinto y se arrastró frente al tigre antes de ser atacado.

La Policía de South Yorkshire indicó inicialmente que Chapman había sufrido heridas graves como consecuencia del ataque. Los equipos de emergencia confirmaron su muerte en el lugar.

Qué pasó con el tigre Altai

Después del incidente, el Yorkshire Wildlife Park evacuó a los visitantes y cerró sus instalaciones durante el domingo. La policía informó que el tigre permaneció dentro de su recinto, no sufrió heridas y no representó un peligro para las personas que se encontraban fuera del zoológico.

En un comunicado, el parque confirmó que el tigre estaba en buen estado de salud y que no sería sacrificado. Además, indicó que había activado sus protocolos de emergencia y que colaboraba con las autoridades para establecer “exactamente qué ocurrió”.

El animal involucrado habría sido Altai, uno de los dos tigres de Amur que viven en el establecimiento. (Foto: BBC)

Los primeros reportes señalaron que el animal involucrado habría sido Altai, uno de los dos tigres de Amur que viven en el establecimiento. El otro ejemplar es Tschuna, una hembra. Altai había llegado al parque en marzo del año anterior.

Un parque dedicado a los tigres de Amur

El Yorkshire Wildlife Park abrió sus puertas en 2009. Dos años después inauguró la atracción Land of the Tigers, un espacio de aproximadamente 0,8 hectáreas destinado a los tigres de Amur, una subespecie en peligro de extinción de la que quedan alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje.

En el comunicado difundido el domingo, la institución expresó sus condolencias a los familiares de Chapman y reiteró que Altai “está sano y salvo y no será sacrificado” como consecuencia del episodio. El cierre temporal del establecimiento también buscó brindar apoyo especializado al personal afectado por lo sucedido.

Después del incidente, el Yorkshire Wildlife Park evacuó a los visitantes y cerró sus instalaciones durante el domingo.

Ed Miliband, secretario de Relaciones Exteriores y diputado por la circunscripción de Doncaster North, manifestó su pesar por la muerte. “Estoy muy entristecido y envío mis más sentidas condolencias a la familia del fallecido”, declaró al diario The Guardian.

La Policía de South Yorkshire continúa investigando las circunstancias que llevaron a Chapman a ingresar al recinto. Hasta el momento, no se informó si el caso derivará en consecuencias legales o administrativas para el establecimiento.