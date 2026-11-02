"Las elecciones de medio término más importantes de nuestra vida": Trump pidió mantener el control republicano del Congreso

Un acto de campaña en torno a una obra en Washington

La convocatoria tuvo como escenario el estanque ubicado frente al Monumento a Lincoln, cuya reapertura había sido anunciada por el propio mandatario. Sin embargo, antes de concentrarse en la contienda electoral, Trump dedicó alrededor de 20 minutos a describir los trabajos de restauración y las mejoras realizadas en distintos espacios de Washington.

Durante su exposición mostró fotografías ampliadas de las cañerías oxidadas que fueron reemplazadas y explicó detalles de la remodelación. También habló sobre el tono de azul elegido para el fondo del estanque y el tipo de césped que consideraba adecuado para la capital estadounidense.

Trump dedicó alrededor de 20 minutos a describir los trabajos de restauración y las mejoras realizadas en distintos espacios de Washington. (Foto: Reuters)

El espacio tiene un valor emblemático para la historia estadounidense. Desde las escalinatas del Monumento a Lincoln, con el estanque a sus pies, Martin Luther King pronunció en 1963 su histórico discurso "Tengo un sueño".

Trump defendió su gestión y volvió a cuestionar a la oposición

Una vez finalizada la presentación de las obras, el mandatario centró su discurso en la campaña electoral. Defendió las medidas de su administración y apuntó contra los postulantes demócratas, en una jornada previa a unos comicios atravesados por la preocupación económica y el debate sobre la política exterior.

En paralelo, su vicepresidente, JD Vance, llevó el mensaje republicano a Nueva York y Ohio. Durante una actividad en la ciudad de Rome, en Nueva York, pidió el respaldo para dos candidatos a la Cámara de Representantes y destacó las medidas impulsadas por Trump para eliminar los impuestos sobre las propinas y las horas extras, además de su política de seguridad fronteriza.

Del lado demócrata, la estrategia electoral estuvo centrada en capitalizar el descontento por el aumento de los precios y las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

Trump defendió las medidas de su administración y apuntó contra los postulantes demócratas. (Foto: Reuters)

La disputa electoral también llegó a la Corte Suprema

La tensión previa a los comicios tuvo otro capítulo en el ámbito judicial. El Gobierno de Trump solicitó este lunes a la Corte Suprema que ordenara a California suspender el recuento de las papeletas correspondientes a electores cuya ciudadanía estadounidense está bajo cuestionamiento.

El procurador general, John Sauer, sostuvo que el padrón electoral de ese estado incluye al menos 20.000 personas que "probablemente no son ciudadanos estadounidenses". Sin embargo, esa cifra corresponde a personas registradas para votar y no establece cuántas de ellas participaron efectivamente de las elecciones.

La presentación judicial se produjo después de que el juez federal David Carter rechazara la semana anterior un planteo similar. En su resolución, cuestionó el procedimiento utilizado por el gobierno y consideró que estaba "lastrado por la incertidumbre y los errores".