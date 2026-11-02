"Un plan macabro": la sospecha de Julieta Prandi que desató una fuerte interna con el entorno de Emanuel Ortega

"Cuando ocurre esta crisis de Mariana Marx, la primera, la que conocemos, él omite, vuelvo a decir, no es que le miente, omite decirle que iba a ir Mariana grabar y encima Mariana llevada por Ana Paula, porque ella cree que hay un plan macabro de Ana Paula Dutil por separar a Emanuel de ella y presentarle mujeres", relató Latorre.

En ese sentido, la periodista explicó que aquel episodio habría derivado en una discusión importante y en una posterior separación. "Cuando fue Mariana hubo un entredicho, en medio un escandalete. Y eso quedó ahí. Crisis, se separan. Emanuel a ella la quiere, la defiende, no habla mal de ella, lo único que le molesta es esta parte del celo o la revisada", sostuvo.

Qué pasó cuando Emanuel Ortega y Julieta Ortega decidieron darse una nueva oportunidad

De acuerdo con la reconstrucción de Yanina, después de aquella crisis la pareja habría retomado la relación bajo ciertas condiciones. La posibilidad de casarse habría sido uno de los compromisos que marcaron esa reconciliación, aunque también existió un pedido puntual de Emanuel vinculado a la privacidad de su teléfono.

"¿Cómo vuelven? Bajo la promesa de un casamiento y él, a cambio, le pide, todo esto para mí es casi infantil, de 15 años, que no le revise más el teléfono. Y ella se compromete a no revisar más el teléfono. Creo que ahí hay un cambio de clave. Y ella se comprometió a no revisar. Y él, para aceptar esa promesa de que ella no le iba a revisar más el teléfono, ella le pide que sea honesto y que si una chica o una mujer va a grabar al estudio, se lo cuente", detalló la conductora.

Sin embargo, según la versión que compartió en el programa, ese acuerdo no habría logrado resolver definitivamente los problemas de confianza. "Parece que ella le seguía revisando el teléfono", lanzó Latorre.

Luego, la conductora hizo referencia a otro episodio que habría involucrado a Josefina Lynch. Según su relato, Prandi habría encontrado mensajes en el celular de Ortega mientras él estaba en la ducha y, a partir de ese momento, habría comenzado a indagar sobre sus movimientos. "El tipo entró a bañarse, vio los mensajitos con Josefina Lynch, se la jugó de querusa y empezó a esperar. '¿A dónde te va?', 'A grabar', '¿Con quién?', 'Con Pepito'. Ya le estaba mintiendo porque ella había leído", contó.

Frente a esa situación, Yanina volvió a cuestionar la dinámica que, según su relato, se había instalado entre ellos y describió el nivel de desconfianza que habría existido. "Es muy tóxico, está estirando el ojo para ver la clave", expresó.

Por último, Latorre explicó cuáles habrían sido los motivos por los que Emanuel decidió no contarle a Julieta que iba a encontrarse con otra mujer para grabar en el estudio. Según indicó, el músico habría argumentado que no había tenido tiempo de avisarle y que tampoco quería atravesar un nuevo conflicto después de lo ocurrido con Mariana Marx. "No quería volver a tener otro escándalo porque lo cierto también es que él necesita laburo. Y él vive de eso y labura de eso", concluyó.