Milei celebró la visita del Papa a la Argentina: "Servirá para reforzar nuestro compromiso con los valores judeocristianos"

El respaldo a Israel y el reconocimiento de la Coalición Latina

Durante su discurso, Milei también destacó la visión de "grandes líderes" como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En ese contexto, sostuvo que la defensa de Israel está vinculada con la protección de los valores occidentales.

"El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Quienes se meten con Israel se meten con todo Occidente", afirmó.

Además, felicitó a Netanyahu por su victoria electoral y consideró que Israel necesita consolidar un liderazgo fuerte para afrontar los desafíos actuales. "Hoy más que nunca es necesario que Israel consolide un liderazgo fuerte y representativo que le permita enfrentar los desafíos de esta nueva etapa", señaló.

En esa línea, advirtió sobre las dificultades que implica conducir el Estado israelí en un contexto de resurgimiento del antisemitismo. "Tomar las riendas del Estado judío nunca fue una tarea sencilla, mucho menos en medio de un resurgimiento global de antisemitismo", expresó.

Milei fue distinguido por su compromiso con Israel y el pueblo judío

El encuentro también incluyó un reconocimiento al mandatario. La Coalición Latina por Israel le entregó el Premio de la Gratitud por sus "logros históricos y su compromiso inquebrantable con la nación de Israel y el pueblo judío".

Al presentar la distinción, el presidente de la organización, Mario Bramnick, sostuvo que Dios utilizará a Milei como "un puente entre los judíos y cristianos para eliminar el antisemitismo en América Latina".

Por su parte, el jefe de Estado agradeció la invitación y el premio, que recibió "como argentino y como amante de las ideas de la libertad".

Milei viaja a España para la Cumbre Iberoamericana

En paralelo, Milei se prepara para viajar este martes por la noche a España, donde participará de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que reunirá a representantes de 22 países de habla hispana y portuguesa bajo el lema "Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

Entre los principales temas de la agenda figuran la creación de una red regional para coordinar acciones de prevención ante catástrofes, la incorporación de la economía de los cuidados a las políticas públicas y la elaboración de una Carta Iberoamericana de Movilidad Académica.