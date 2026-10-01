Furia en Tigre: tras la detención del presunto femicida de Aixa, intentaron linchar a su abuela y prender fuego su casa

También detuvieron a la abuela del acusado por presunto encubrimiento

La detención de Sofía fue el resultado de un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes y tareas de saturación en distintos puntos de la zona, con la participación de efectivos especializados y personal de diversas dependencias policiales. Durante la investigación, los agentes establecieron que el sospechoso se encontraba en la vivienda de su abuela.

En el procedimiento también fue detenida la abuela de Sofía. La mujer fue puesta a disposición de la Justicia por una acusación de presunto encubrimiento.

Piedrazos, balas de goma y fuego

En el momento del traslado de la abuela del presunto asesino, el móvil policial resultó apedreado hasta su partida. La concentración frente a la vivienda derivó en momentos de extrema tensión. Ya sin la señora en la vivienda, un grupo de vecinos arrojó objetos incendiados con la intención de prender fuego la casa.

Para contener la situación, los efectivos policiales utilizaron balas de goma y mantuvieron un cordón de seguridad alrededor de la vivienda.

Una vecina resultó herida y recibió asistencia de personas que se encontraban en el lugar y efectivos policiales. (Foto: captura de pantalla)

Durante los incidentes, una vecina resultó herida y recibió asistencia de personas que se encontraban en el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia. Los efectivos policiales lograron trasladar a la mujer en una ambulancia. Según difundió A24 durante la cobertura, al menos tres personas resultaron detenidas durante el operativo policial.

En medio de los incidentes, otro grupo de vecinas retiró 14 perros que se encontraban dentro de la propiedad. "La señora robaba cachorros a los vecinos", afirmó una vecina en declaraciones a A24 y explicó que se acercaron al lugar por miedo de que los animales resultasen víctima del incendio.

La causa por el femicidio de Aixa

Sofía fue detenido como principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años hallada muerta el miércoles en una vivienda en Dique Luján.

La investigación comenzó luego de que el padre de la víctima encontrara el cuerpo dentro de la casa. Aunque en un primer momento la escena planteó interrogantes sobre las circunstancias de la muerte, las pericias y las tareas realizadas por los investigadores orientaron la pesquisa hacia la hipótesis de un femicidio.

Las sospechas se concentraron sobre la ex pareja de la joven, quien había estado detenido en diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa y había recuperado la libertad en julio de este año.

Tras la captura, la fiscalía continuó con las actuaciones judiciales mientras la Policía mantuvo un operativo de seguridad en la zona para evitar nuevos incidentes.