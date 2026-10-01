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Furia en Tigre: tras la detención del presunto femicida de Aixa, intentaron linchar a su abuela y prender fuego su casa

Los incidentes ocurrieron luego de la captura de Alejandro Daniel Sofía, acusado por el crimen de Aixa Dana Mili. Hubo piedrazos contra los móviles policiales, disparos de balas de goma, focos de incendio y una vecina resultó herida durante los disturbios.

Intentaron linchar e incendiar la casa de la abuela del presunto femicida de Aixa tras su detención. (Foto: captura de pantalla)

Intentaron linchar e incendiar la casa de la abuela del presunto femicida de Aixa tras su detención. (Foto: captura de pantalla)
Intentaron linchar a la abuela del presunto femicida de Aixa tras su detención. (Foto: captura de pantalla)

Intentaron linchar a la abuela del presunto femicida de Aixa tras su detención. (Foto: captura de pantalla)

Familiares, allegados y vecinos protagonizaban disturbios este jueves frente a la vivienda de la abuela de Alejandro Daniel Sofía, el hombre detenido por el femicidio de Aixa Dana Mili en Tigre. La tensión se desató después de que se conociera que el acusado había sido localizado en ese domicilio y derivó en enfrentamientos con la Policía, ataques a piedrazos, disparos de balas de goma y focos de incendio en la zona.

Leé también El inquietante video que publicó el sospechoso de matar a Aixa Mili antes de desaparecer
El inquietante video que publicó el sospechoso de matar a Aixa Mili antes de desaparecer. (Foto: A24.com)

Los incidentes comenzaron poco después de la captura de Sofía, de 26 años, quien permanecía prófugo desde que fue hallado el cuerpo de la joven de 20 años en su vivienda de Dique Luján.

Los efectivos policiales utilizaron balas de goma y mantuvieron un cordón de seguridad alrededor de la vivienda. (Foto: captura de pantalla)

Los efectivos policiales utilizaron balas de goma y mantuvieron un cordón de seguridad alrededor de la vivienda. (Foto: captura de pantalla)

La reacción tras la detención

La detención se produjo mientras familiares y allegados de Aixa participaban de una movilización para reclamar justicia por la muerte de la joven. Al enterarse de que el sospechoso había sido encontrado a pocas cuadras del lugar donde se desarrollaba la protesta, un grupo de personas se dirigió hasta la vivienda donde se llevaba adelante el operativo policial.

Con el paso de los minutos, la situación se volvió cada vez más tensa. Vecinos y manifestantes arrojaron piedras contra los móviles policiales apostados en el lugar, mientras efectivos de la Policía Bonaerense montaban un operativo para asegurar el traslado del detenido y evitar nuevos incidentes.

También detuvieron a la abuela del acusado por presunto encubrimiento

La detención de Sofía fue el resultado de un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes y tareas de saturación en distintos puntos de la zona, con la participación de efectivos especializados y personal de diversas dependencias policiales. Durante la investigación, los agentes establecieron que el sospechoso se encontraba en la vivienda de su abuela.

En el procedimiento también fue detenida la abuela de Sofía. La mujer fue puesta a disposición de la Justicia por una acusación de presunto encubrimiento.

Piedrazos, balas de goma y fuego

En el momento del traslado de la abuela del presunto asesino, el móvil policial resultó apedreado hasta su partida. La concentración frente a la vivienda derivó en momentos de extrema tensión. Ya sin la señora en la vivienda, un grupo de vecinos arrojó objetos incendiados con la intención de prender fuego la casa.

Para contener la situación, los efectivos policiales utilizaron balas de goma y mantuvieron un cordón de seguridad alrededor de la vivienda.

Una vecina resultó herida y recibió asistencia de personas que se encontraban en el lugar y efectivos policiales. (Foto: captura de pantalla)

Una vecina resultó herida y recibió asistencia de personas que se encontraban en el lugar y efectivos policiales. (Foto: captura de pantalla)

Durante los incidentes, una vecina resultó herida y recibió asistencia de personas que se encontraban en el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia. Los efectivos policiales lograron trasladar a la mujer en una ambulancia. Según difundió A24 durante la cobertura, al menos tres personas resultaron detenidas durante el operativo policial.

En medio de los incidentes, otro grupo de vecinas retiró 14 perros que se encontraban dentro de la propiedad. "La señora robaba cachorros a los vecinos", afirmó una vecina en declaraciones a A24 y explicó que se acercaron al lugar por miedo de que los animales resultasen víctima del incendio.

La causa por el femicidio de Aixa

Sofía fue detenido como principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años hallada muerta el miércoles en una vivienda en Dique Luján.

La investigación comenzó luego de que el padre de la víctima encontrara el cuerpo dentro de la casa. Aunque en un primer momento la escena planteó interrogantes sobre las circunstancias de la muerte, las pericias y las tareas realizadas por los investigadores orientaron la pesquisa hacia la hipótesis de un femicidio.

Las sospechas se concentraron sobre la ex pareja de la joven, quien había estado detenido en diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa y había recuperado la libertad en julio de este año.

Tras la captura, la fiscalía continuó con las actuaciones judiciales mientras la Policía mantuvo un operativo de seguridad en la zona para evitar nuevos incidentes.

En pocas palabras

  • Furia en Tigre: Detuvieron al presunto femicida de Aixa Dana Mili, Alejandro Daniel Sofía, en la casa de su abuela.
  • Disturbios y violencia: Incidentes con piedrazos contra móviles policiales, disparos de balas de goma y focos de incendio.
  • Detención y allanamiento: La abuela del acusado fue detenida por presunto encubrimiento y una vecina resultó herida.
Resumen generado por Thinkindot AI
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