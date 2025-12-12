Libreta AUH: ANSES dio a conocer la fecha de pago de los $600.000 y los requisitos

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse al apartado «Hijos» y luego a «Libreta AUH» para consultar el estado.

Si falta completar algún dato, seleccionar «Generar Libreta».

Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela o centro de salud para su certificación.

Tomar una foto nítida en formato JPG (máximo 3 MB).

Volver a Mi ANSES y cargar la imagen en «Subir Libreta AUH».

Una vez enviada, el sistema remite un correo de confirmación. En caso de inconvenientes con el trámite digital, la presentación puede efectuarse sin turno en oficinas de atención o en operativos móviles del organismo.

AUH: cuánto se cobra por el 20% retenido

El valor del complemento varía según la cantidad de meses percibidos, la zona de residencia y si se trata de un menor o de un hijo con discapacidad. Para quienes cobraron la AUH durante los 12 meses del período 2024–2025, los montos vigentes son:

Valor general: $188.069,40 por menor y $612.401,00 por hijo con discapacidad.

Zona Austral: $244.491,60 por menor y $796.122,60 por hijo con discapacidad.

Por último, ANSES recordó que la Zona Austral incluye las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones, regiones donde se aplican montos diferenciales.