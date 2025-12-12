En vivo Radio La Red
Libreta AUH: ANSES dio a conocer la fecha de pago de los $600.000 y los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cómo desembolsará este suma para un sector de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

ANSES dio a conocer la fecha de pago de los $600.000 por la Libreta AUH (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) precisó las fechas en las que se acredita el complemento de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el formulario que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad de los chicos a cargo de cada familia. Este documento es obligatorio y debe presentarse una vez al año.

De acuerdo con el organismo, la devolución del 20% retenido de la AUH se deposita unos 60 días después de que el titular entrega la Libreta. No obstante, ANSES aclaró que, dependiendo del momento exacto de carga, el plazo puede extenderse hasta 90 días. Si pasado ese período el importe no figura acreditado, el beneficiario debe iniciar un reclamo para que se revise el caso y se autorice el pago.

Cómo acceder al complemento de la Libreta AUH

La presentación de la Libreta habilita el cobro de los montos acumulados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Según recordó ANSES, el trámite puede realizarse tanto en forma presencial como digital y tiene como fecha tope el 31 de diciembre de 2025.

En la modalidad online, los pasos son los siguientes:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Dirigirse al apartado «Hijos» y luego a «Libreta AUH» para consultar el estado.

  • Si falta completar algún dato, seleccionar «Generar Libreta».

  • Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela o centro de salud para su certificación.

  • Tomar una foto nítida en formato JPG (máximo 3 MB).

  • Volver a Mi ANSES y cargar la imagen en «Subir Libreta AUH».

Una vez enviada, el sistema remite un correo de confirmación. En caso de inconvenientes con el trámite digital, la presentación puede efectuarse sin turno en oficinas de atención o en operativos móviles del organismo.

AUH: cuánto se cobra por el 20% retenido

El valor del complemento varía según la cantidad de meses percibidos, la zona de residencia y si se trata de un menor o de un hijo con discapacidad. Para quienes cobraron la AUH durante los 12 meses del período 2024–2025, los montos vigentes son:

  • Valor general: $188.069,40 por menor y $612.401,00 por hijo con discapacidad.

  • Zona Austral: $244.491,60 por menor y $796.122,60 por hijo con discapacidad.

Por último, ANSES recordó que la Zona Austral incluye las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones, regiones donde se aplican montos diferenciales.

