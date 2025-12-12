Polémica por el embarazo de More Rial: las dudas que estallaron dentro del penal
El embarazo de More Rial: el motivo por el que dudan del resultado del test en el penal. Enterate.
El día menos pensado en la vida de Morena Rial terminó convirtiéndose en un escándalo nacional. A solo horas de que comenzara a circular la versión de que estaría embarazada mientras cumple su condena en el penal de Magdalena, la situación dio un giro inesperado: desde adentro del penal aseguran que Morena no tuvo visitas íntimas, y por eso, dudan del resultado del test.
La bomba se encendió cuando su abogado y hombre de extrema confianza, Martín Leiro, dejó abierta la posibilidad: “es posible”, dijo al ser consultado por la prensa. Con esa frase, la noticia explotó.
Madre de Amadeo y Francesco, Morena estaría esperando a su tercer hijo con un joven llamado Rodrigo, información que terminó confirmando Alejandro Cipolla en televisión. Según señaló, la relación existe hace seis meses.
Pero lo que fuera una simple novedad personal terminó transformándose en una polémica mayor cuando comenzó a trascender una información clave: en el penal sostienen que Morena no recibió ninguna visita que pudiera justificar el embarazo.
Mientras los estudios avanzan para confirmar si realmente está embarazada, los periodistas que siguen el caso aseguran que Morena ya presenta síntomas físicos. Aun así, dentro del penal habría malestar porque, supuestamente, nadie habría firmado ni autorizado visitas privadas que expliquen la situación.
En paralelo, Morena ya está al tanto de todo lo que se dice afuera. Incluso, según contaron en vivo, mientras le realizaban las pruebas médicas, comentaba que “la estaban mirando”, dejando en evidencia que la tensión dentro del establecimiento es total.
El caso llega en uno de los momentos más delicados para la hija de Jorge Rial. El fiscal Patricio Ferrari pidió elevar su causa a juicio oral, lo que podría derivar en una pena de hasta diez años. Su abogado, Leiro, lo explicó con frialdad pero sin ocultar preocupación: La noticia lo sorprendió. Aún no hay análisis concluyentes y que, si el embarazo se confirma, pedirán morigeración de la pena.
La situación es tan reciente, aseguró, que de haberlo sabido antes, lo hubieran presentado como parte de la estrategia judicial desde el primer día.