Polémica por el embarazo de More Rial: las dudas que estallaron dentro del penal

Mientras los estudios avanzan para confirmar si realmente está embarazada, los periodistas que siguen el caso aseguran que Morena ya presenta síntomas físicos. Aun así, dentro del penal habría malestar porque, supuestamente, nadie habría firmado ni autorizado visitas privadas que expliquen la situación.

En paralelo, Morena ya está al tanto de todo lo que se dice afuera. Incluso, según contaron en vivo, mientras le realizaban las pruebas médicas, comentaba que “la estaban mirando”, dejando en evidencia que la tensión dentro del establecimiento es total.

El caso llega en uno de los momentos más delicados para la hija de Jorge Rial. El fiscal Patricio Ferrari pidió elevar su causa a juicio oral, lo que podría derivar en una pena de hasta diez años. Su abogado, Leiro, lo explicó con frialdad pero sin ocultar preocupación: La noticia lo sorprendió. Aún no hay análisis concluyentes y que, si el embarazo se confirma, pedirán morigeración de la pena.

La situación es tan reciente, aseguró, que de haberlo sabido antes, lo hubieran presentado como parte de la estrategia judicial desde el primer día.