La llamativa condición que le puso Martín Redrado a Luciana Salazar por la manutención de Matilda

"Tengo dos mails que Martín Redrado le mandó a Luciana Salazar y están en la causa penal que prueban que Martín Redrado estaba muy involucrado, me costó un poco conseguirlos", adelantó la panelista en el programa.

Y luego reveló de qué se trataba el insólito punto en cuestión que habría pedido Martín Redrado a Luciana Salazar sobre su vida sentimental tras la separación que tuvieron.

"Una de las cosas que pide Redrado, para que vean el grado de extorsión, es que Luciana Salazar no pueda tener parejas públicas. Eso está dentro de las cláusulas", detalló Balbiani.

Y ante la sorpresa de sus compañeros ante este punto que habría exigido Redrado a Luli, la panelista reiteró de qué se trata y aportó más datos: "Dentro del acuerdo por el cual Redrado accede a pagar el colegio y mantener a Matilda dice que Luciana Salazar no puede tener parejas públicas. De hecho, si te pones a pensar, no se conoció ninguna pareja de Luciana post Redrado", concluyó Angie.

Embed

Luciana Salazar confesó cómo vive Matilda el largo conflicto con Martín Redrado

Luciana Salazar reveló que su hija Matilda atraviesa un profundo malestar por la tristeza que la modelo no puede ocultar a raíz de su largo pleito judicial con Martín Redrado, el cual ya lleva varios años.

“Estoy cansada, saturada. Así no se puede seguir, esto debe terminar. En febrero se cumplen 4 años de esta desgracia que nos tocó vivir a mi hija y a mí por culpa de este hombre incumplidor”, indicó a flor de piel la modelo en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece).

“Matilda sufre cómo estoy yo, cuando me ve triste me abraza. Ya ni me pregunta porque ya sabe por qué es mi tristeza”, reconoció al instante demostrando de qué manera impacta toda esta tensión con su ex en la vida de la nena.

“En algún momento, para que se entienda cómo fue todo esto, sí hubo intención de los dos para ser padres. Si no, nadie va a tantas clínicas de fertilización asistida, no se somete a exámenes”, finalizó con firmeza Luli sobre el conflicto con Redrado y cómo afecta esto en su pequeña hija.