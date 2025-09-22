En vivo Radio La Red
Sorpresa en el balón de oro: en qué puesto quedaron Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister

Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister no lograron ingresar al Top 10 en la votación del Balón de Oro. Los detalles.

El Balón de Oro, uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol, volvió a generar debate tras conocerse la clasificación final de los nominados. En esta edición, los dos representantes argentinos en la nómina —Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister— no lograron ubicarse entre los diez mejores.

El delantero del Inter de Milán finalizó en el puesto número 20, mientras que el mediocampista del Liverpool quedó en el 22. La noticia sorprendió especialmente por la ausencia del “Toro” en los primeros lugares, teniendo en cuenta la temporada que firmó con el equipo italiano, donde fue goleador en la Serie A y disputó la final de la Champions League.

Por qué sorprendió la posición de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, a sus 28 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Capitán y figura del Inter, cerró la temporada con un alto número de goles y un papel protagónico tanto en el torneo local como en la competencia europea. Sin embargo, su desempeño no fue suficiente para los votantes de France Football, la revista encargada de entregar el premio.

El propio delantero reconoció su descontento al respecto: “Esperaba terminar más arriba en la clasificación después de la temporada que hice, pero respeto a los jueces”. Una declaración que refleja la mezcla de orgullo por lo conseguido y cierta bronca por lo que considera una falta de valoración a su rendimiento.

De hecho, semanas atrás había señalado sentirse poco reconocido en comparación con otros delanteros: “Aspiro a ser más valorado, pero estoy muy contento con mi carrera. Sin duda estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo por lo que he hecho en los últimos años y a veces pienso que estoy infravalorado”.

Cómo le fue a Alexis Mac Allister en la votación

En el caso de Alexis Mac Allister, su ubicación en el puesto 22 se explica en gran parte por la irregular temporada del Liverpool. El equipo inglés logró consagrarse campeón de la Premier League, pero no tuvo actuaciones destacadas en Europa.

Aun así, el mediocampista argentino consolidó su rol en el club inglés y se mantuvo como pieza clave en el esquema. Su desempeño individual fue positivo, aunque los títulos colectivos, uno de los factores determinantes para el Balón de Oro, pesaron en su contra en la votación final.

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro?

El Balón de Oro se define mediante un sistema de votación que busca representar una visión global. France Football convoca a un grupo de periodistas deportivos de distintos países, seleccionados según el ranking FIFA. Cada uno de ellos elige a cinco futbolistas, asignando puntos que van de 6 al primero a 1 al quinto.

Los criterios de votación se apoyan en tres ejes principales: el rendimiento individual a lo largo de la temporada, los títulos obtenidos con su club o selección, y el comportamiento en términos de juego limpio.

El futbolista que acumula la mayor cantidad de puntos se consagra ganador. Así, la combinación de actuaciones destacadas, logros colectivos y regularidad es lo que finalmente define quién levanta el trofeo.

