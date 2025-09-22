Sorpresa en el balón de oro: en qué puesto quedaron Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister

El propio delantero reconoció su descontento al respecto: “Esperaba terminar más arriba en la clasificación después de la temporada que hice, pero respeto a los jueces”. Una declaración que refleja la mezcla de orgullo por lo conseguido y cierta bronca por lo que considera una falta de valoración a su rendimiento.

De hecho, semanas atrás había señalado sentirse poco reconocido en comparación con otros delanteros: “Aspiro a ser más valorado, pero estoy muy contento con mi carrera. Sin duda estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo por lo que he hecho en los últimos años y a veces pienso que estoy infravalorado”.

Cómo le fue a Alexis Mac Allister en la votación

En el caso de Alexis Mac Allister, su ubicación en el puesto 22 se explica en gran parte por la irregular temporada del Liverpool. El equipo inglés logró consagrarse campeón de la Premier League, pero no tuvo actuaciones destacadas en Europa.

Aun así, el mediocampista argentino consolidó su rol en el club inglés y se mantuvo como pieza clave en el esquema. Su desempeño individual fue positivo, aunque los títulos colectivos, uno de los factores determinantes para el Balón de Oro, pesaron en su contra en la votación final.

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro?

El Balón de Oro se define mediante un sistema de votación que busca representar una visión global. France Football convoca a un grupo de periodistas deportivos de distintos países, seleccionados según el ranking FIFA. Cada uno de ellos elige a cinco futbolistas, asignando puntos que van de 6 al primero a 1 al quinto.

Los criterios de votación se apoyan en tres ejes principales: el rendimiento individual a lo largo de la temporada, los títulos obtenidos con su club o selección, y el comportamiento en términos de juego limpio.

El futbolista que acumula la mayor cantidad de puntos se consagra ganador. Así, la combinación de actuaciones destacadas, logros colectivos y regularidad es lo que finalmente define quién levanta el trofeo.