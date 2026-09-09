Así escapaba el acusado de haber matado de un disparo a su novia en Ituzaingó

Castro sufrió un impacto de bala en cada pierna. Pese a encontrarse herido, habría conseguido quitarle el arma al atacante y arrojarla sobre el techo de la vivienda. Según la reconstrucción del caso, Barrionuevo habría aprovechado ese momento para escapar. Esa fuga quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona y ahora las imágenes forman parte de los elementos analizados en la investigación.

Camila y su padre fueron trasladados de urgencia al Hospital del Bicentenario. Sin embargo, la joven presentaba una grave herida y murió poco después de ingresar al centro de salud. Su padre quedó internado como consecuencia de los disparos recibidos y, según trascendió, se encontraba en estado de shock tras el crimen.

Camila tenía 18 años y murió en el hospital. (Foto: Facebook/Camila Gonzalez)

Buscan a Elías Barrionuevo: los operativos para encontrarlo

Tras escapar de la vivienda, Barrionuevo logró mantenerse prófugo y es buscado intensamente por los investigadores. La Justicia emitió una orden de captura y se desplegaron distintos operativos para intentar localizarlo. La búsqueda se extendió además a domicilios relacionados con familiares del acusado en Merlo, ante la posibilidad de que haya buscado refugio en esa zona.

En paralelo, la imagen del sospechoso comenzó a circular en las redes sociales junto con pedidos de información que permitan establecer su paradero. La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón, quien supervisó las primeras medidas realizadas tras el crimen.