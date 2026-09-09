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Así escapaba el acusado de haber matado de un disparo a su novia en Ituzaingó

Elías Barrionuevo, acusado de matar de un disparo a su novia de 18 años, escapó del lugar donde ocurrió el crimen y es intensamente buscado por la Policía.

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Así escapó el acusado de haber matado de un disparo a su novia en Ituzaingó. 

Así escapó el acusado de haber matado de un disparo a su novia en Ituzaingó. 

Mientras continúa prófugo, se conoció un video que muestra el momento en que Elías Barrionuevo, acusado de matar de un disparo a su novia de 18 años en Ituzaingó, escapó del lugar donde ocurrió el crimen. El joven es intensamente buscado por la Policía y pesa sobre él una orden de captura.

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Cuatro nuevos detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela. (Foto: archivo)

En las imágenes, se observa al sospechoso vestido con un pantalón deportivo negro y una campera del mismo color mientras corre y se aleja de la vivienda después del ataque. La víctima, Camila Ruth Castro, de 18 años, fue asesinada en una casa ubicada sobre Almagro al 2500, casi esquina Peredo, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, Barrionuevo llegó hasta el domicilio donde se encontraba la joven y se produjo una fuerte discusión. En esas circunstancias, el acusado habría sacado un arma de fuego y efectuado varios disparos.

Según testimonios del entorno de Camila incorporados a la investigación, la relación entre ambos era conflictiva y estaba atravesada por los celos. Los investigadores buscan determinar ahora si existieron episodios de violencia previos al crimen. En medio del ataque intervino Jorge Castro, padre de Camila, quien intentó defender a su hija. El hombre se abalanzó sobre el agresor, pero también recibió disparos.

Castro sufrió un impacto de bala en cada pierna. Pese a encontrarse herido, habría conseguido quitarle el arma al atacante y arrojarla sobre el techo de la vivienda. Según la reconstrucción del caso, Barrionuevo habría aprovechado ese momento para escapar. Esa fuga quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona y ahora las imágenes forman parte de los elementos analizados en la investigación.

Camila y su padre fueron trasladados de urgencia al Hospital del Bicentenario. Sin embargo, la joven presentaba una grave herida y murió poco después de ingresar al centro de salud. Su padre quedó internado como consecuencia de los disparos recibidos y, según trascendió, se encontraba en estado de shock tras el crimen.

Camila tenía 18 años y murió en el hospital. (Foto: Facebook/Camila Gonzalez)

Camila tenía 18 años y murió en el hospital. (Foto: Facebook/Camila Gonzalez)

Buscan a Elías Barrionuevo: los operativos para encontrarlo

Tras escapar de la vivienda, Barrionuevo logró mantenerse prófugo y es buscado intensamente por los investigadores. La Justicia emitió una orden de captura y se desplegaron distintos operativos para intentar localizarlo. La búsqueda se extendió además a domicilios relacionados con familiares del acusado en Merlo, ante la posibilidad de que haya buscado refugio en esa zona.

En paralelo, la imagen del sospechoso comenzó a circular en las redes sociales junto con pedidos de información que permitan establecer su paradero. La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón, quien supervisó las primeras medidas realizadas tras el crimen.

En pocas palabras

  • Prófugo: Elías Barrionuevo, acusado de asesinar a su novia de 18 años, es intensamente buscado tras escapar.
  • Video del escape: Se viralizaron imágenes de Barrionuevo huyendo de la vivienda donde ocurrió el crimen en Ituzaingó.
  • Relación conflictiva: La víctima, Camila Ruth Castro, y su agresor mantenían una relación marcada por los celos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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