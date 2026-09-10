Tiroteo y terror en El Palomar: llevaba a su hija al colegio y seis delincuentes lo balearon

“Me apuntaron a través del vidrio”, relató la mujer en diiálogo con A24. En ese momento, había varios padres bajando a sus hijos de los autos para ingresar al colegio.

La situación se produjo justamente en uno de los momentos de mayor movimiento alrededor del establecimiento: entre las 7.15 y las 7.30, cuando los alumnos ingresan a clases.

El comisario retirado intervino y comenzó el tiroteo

Entre los padres que estaban en el lugar se encontraba Hernán Mariano Catarrasco, comisario mayor inspector retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Catarrasco había llegado con su hija Francesca para llevarla al colegio. Al advertir lo que estaba ocurriendo, intervino frente a los delincuentes.

Según el relato de los testigos, el expolicía dio la voz de alto y sacó su arma reglamentaria. Los asaltantes comenzaron a escapar mientras efectuaban disparos y Catarrasco respondió. En medio del intercambio de tiros, el comisario retirado recibió un impacto en la zona abdominal y cayó herido en la calle.

Los delincuentes lograron escapar a bordo de vehículos de gran porte. Por el momento no fueron encontrados y tampoco está confirmado si alguno de ellos resultó herido durante el tiroteo.

El propio Catarrasco habría alcanzado a decirle a uno de los vecinos que había logrado impactar a uno de los atacantes.

Los vecinos asistieron al policía herido

Después de que los delincuentes escaparan, Catarrasco quedó tendido en la calle. Los vecinos que habían presenciado la escena se acercaron rápidamente para asistirlo.

Una enfermera que vive frente al lugar fue una de las primeras personas en ayudarlo. La mujer había contado que el policía permanecía consciente y que, junto con otro vecino, presionaron la herida con una toalla para contener la hemorragia.

Una ambulancia del SAME llegó poco después y trasladó al expolicía al Hospital Posadas, donde quedó internado.

Qué pasó con la hija del comisario

Mientras su padre permanecía herido en la calle, la hija de Catarrasco todavía estaba en el vehículo. La menor fue retirada del auto por docentes del colegio y trasladada al establecimiento, donde quedó al cuidado del personal de la escuela hasta que pudieran llegar sus familiares.

La situación también generó preocupación por los chicos que se encontraban ingresando al establecimiento. Según los testimonios recogidos en el lugar, varios alumnos habrían quedado expuestos a la escena: escucharon los disparos y observaron a una persona herida en la calle.

Lucila, la otra mamá que estaba allí durante el ataque, contó que después de dejar a su hijo en el colegio se preparaba para continuar con su jornada laboral, aunque reconoció que estaba profundamente afectada por lo ocurrido.

Vecinos denuncian robos durante el horario escolar

El ataque volvió a poner en primer plano la preocupación de los vecinos de El Palomar por los hechos de inseguridad en los alrededores de los colegios.

Lucila aseguró que los robos suelen producirse especialmente durante los horarios de entrada y salida, cuando los padres estacionan, bajan a sus hijos y quedan más expuestos. Según contó, incluso había ocurrido otro robo a un padre durante la tarde, cuando se encontraba retirando a su hijo.

Los vecinos tienen previsto reunirse este sábado en una plaza de El Palomar para plantear la problemática de inseguridad que, según denuncian, afecta a la zona.

Mientras tanto, la Policía continúa buscando a los delincuentes que participaron del ataque y busca determinar si alguno resultó herido durante el enfrentamiento con el comisario retirado.