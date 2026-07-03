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Alerta por Ángela Torres tras un video viral que expone las red flags de Marcos Giles

Marcos Giles quedó en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran distintas actitudes hacia Ángela Torres que muchos consideraron una falta de respeto. ¿Toxicidad o juego para las cámaras?

3 jul 2026, 16:56
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Alerta por Ángela Torres tras un video viral que expone las red flags de Marcos Giles 
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Alerta por Ángela Torres tras un video viral que expone las red flags de Marcos Giles 

Marcos Giles, el novio de Ángela Torres, atraviesa días de fuerte exposición en las redes sociales luego de que se viralizaran distintas actitudes repudiables suyas con otras mujeres y haciendo chistes que no respetan a la artista. Esta vez, el foco estuvo puesto en un compilado de videos que comenzó a circular y despertó preocupación entre muchos de los seguidores de la cantante.

Un usuario de X elaboró un particular ranking con distintas actitudes de Marcos que, según su interpretación, representan claras red flags o señales de alarma típicas de una relación tóxica.

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Los fragmentos, tomados de emisiones al aire de Luzu TV, muestran al novio de la cantante y compañero en Nadie dice Nada protagonizando una serie de comportamientos que los usuarios no dudaron en calificar como repudiables.

Cuáles son las red flags de Marcos Giles, novio de Ángela Torres

El primer puesto del ranking apunta a una actitud de Marcos Giles frente al contenido que Ángela Torres comparte con su lista de “mejores amigos” en Instagram. En el video, el conductor cuestiona ese tipo de publicaciones y dispara: “No lo conocés tanto, te pone en mejores amigos... foto de los amigos y el perro, andá a la c... de tu madre”.

Lejos de tomárselo en serio, la cantante respondió con humor e ironía: “¡Claro! Una foto del culo para que valga la pena que te agregue a mejores amigos ”.

Sin embargo, el clima cambió cuando quiso contar una anécdota sobre el cumpleaños de su hermana. “Yo ayer, por ejemplo, el cumpleaños de mi hermana, el videito que grabé a mi hermanita con su amigo...”, comenzó a decir, pero Santi Talledo la interrumpió de inmediato: “Y lo vi y me chupó un huevo”, comentario que fue celebrado por Giles. Incómoda por la situación, Torres respondió sin vueltas: “Y bueno, no lo mires si te chupa un huevo, boludo”.

El segundo fragmento que se viralizó muestra un comentario del streamer sobre la forma en que se viste su pareja. Mientras Ángela aclaraba que no se estaba arreglando para conquistar a nadie, Giles deslizó una frase que muchos interpretaron como un reproche: “Y sí, y está perfecto... ¿Pero por qué te producís más para ir al boliche que para venir acá? ”.

La reacción en el estudio de Luzu TV fue inmediata. Entre risas e intentos por descomprimir el momento, varios de los presentes exclamaron: “¡Ah, bueno, bueno! ¡Que se diga todo, Chino, eh! ¡Subite, Chinito!”.

El último video, considerado por muchos usuarios como el más incómodo de todos, ocurrió cuando la cantante intentó dedicarle un gesto de cariño en pleno programa. “¿Saben cómo me gustás más vos?”, le preguntó. En lugar de responderle, Marcos desvió la atención hacia las cámaras y lanzó una burla sobre su aspecto: “Miren esto... No, no, aguantá, apagá la luz. Chicos... a ver, miren esto ”.

Aunque el resto de los integrantes del programa reaccionó entre risas y le pidió que se calmara, el momento volvió a generar críticas en las redes sociales, donde muchos usuarios lo señalaron como otra de las conductas que alimentaron el debate sobre la relación entre ambos.

     

 

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