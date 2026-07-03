Alerta por Ángela Torres tras un video viral que expone las red flags de Marcos Giles 

Lejos de tomárselo en serio, la cantante respondió con humor e ironía: “¡Claro! Una foto del culo para que valga la pena que te agregue a mejores amigos ”.

Sin embargo, el clima cambió cuando quiso contar una anécdota sobre el cumpleaños de su hermana. “Yo ayer, por ejemplo, el cumpleaños de mi hermana, el videito que grabé a mi hermanita con su amigo...”, comenzó a decir, pero Santi Talledo la interrumpió de inmediato: “Y lo vi y me chupó un huevo”, comentario que fue celebrado por Giles. Incómoda por la situación, Torres respondió sin vueltas: “Y bueno, no lo mires si te chupa un huevo, boludo”.

El segundo fragmento que se viralizó muestra un comentario del streamer sobre la forma en que se viste su pareja. Mientras Ángela aclaraba que no se estaba arreglando para conquistar a nadie, Giles deslizó una frase que muchos interpretaron como un reproche: “Y sí, y está perfecto... ¿Pero por qué te producís más para ir al boliche que para venir acá? ”.

La reacción en el estudio de Luzu TV fue inmediata. Entre risas e intentos por descomprimir el momento, varios de los presentes exclamaron: “¡Ah, bueno, bueno! ¡Que se diga todo, Chino, eh! ¡Subite, Chinito!”.

El último video, considerado por muchos usuarios como el más incómodo de todos, ocurrió cuando la cantante intentó dedicarle un gesto de cariño en pleno programa. “¿Saben cómo me gustás más vos?”, le preguntó. En lugar de responderle, Marcos desvió la atención hacia las cámaras y lanzó una burla sobre su aspecto: “Miren esto... No, no, aguantá, apagá la luz. Chicos... a ver, miren esto ”.

Aunque el resto de los integrantes del programa reaccionó entre risas y le pidió que se calmara, el momento volvió a generar críticas en las redes sociales, donde muchos usuarios lo señalaron como otra de las conductas que alimentaron el debate sobre la relación entre ambos.