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Matías Morla declaró por primera vez en el juicio por la muerte de Maradona y dejó un provocar detalle

El abogado y ex apoderado del astro del fútbol aseguró que fue "el mejor amigo" del ex futbolista y habló de su vínculo con el equipo médico.

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Matías Morla declaró por primera vez en el juicio por la muerte de Maradona. (Foto: archivo).

Matías Morla declaró por primera vez en el juicio por la muerte de Maradona. (Foto: archivo).

En una de las audiencias más esperadas del proceso judicial por la muerte de Diego Maradona, Matías Morla declaró por primera vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro. El abogado y ex apoderado del astro del fútbol aseguró que fue "el mejor amigo" del ex jugador, habló de su vínculo con el equipo médico, explicó cuál era su rol en la administración de sus negocios y reveló cómo se tomó la decisión de la internación domiciliaria.

Leé también Juicio por la muerte de Maradona: el fuerte testimonio de una enfermera que complica a los acusados
Juicio por la muerte de Maradona. (Foto: archivo)

Al comenzar su declaración, Morla definió el vínculo que mantuvo con Maradona durante los últimos años de su vida. "Fui el mejor amigo de Diego, su apoderado y trabajamos juntos. Fui su apoderado hasta su muerte", indicó ante los jueces en lo que se puede interpretar como un gesto provocativo con la familia de Maradona.

Durante varias horas de testimonio, también se refirió a la relación de Maradona con Leopoldo Luque, Carlos Díaz y Rocío Oliva, además de pedir disculpas por antiguos mensajes en los que se refería de manera despectiva a Dalma y Gianinna Maradona.

Luego explicó que mantenía una relación laboral con el neurocirujano Leopoldo Luque y con el psicólogo Carlos Díaz. "Yo tenía vínculo con Leopoldo Luque y Carlos Díaz. Nos unía el trabajo con Maradona. Con Díaz tuve más afinidad. Fue una relación profesional", sostuvo.

Ante las preguntas del fiscal Patricio Ferrari, Morla explicó por qué impulsó la incorporación de Carlos Díaz al equipo que trataba a Maradona.

Matías Morla declaró por primera vez en el juicio por la muerte de Maradona.

Matías Morla declaró por primera vez en el juicio por la muerte de Maradona.

Según declaró, al comienzo existían dificultades para que el psicólogo pudiera acceder al paciente. "Era constante que a Carlos Díaz al principio no le avisaban algunas cuestiones vinculadas a cuándo lo podía ver. Después detecté que había una cuestión paralela para manipular cierta información".

En ese contexto, agregó: "Yo decidí el ingreso de Díaz con Maradona. Es experto en adicciones".

Durante su exposición, Morla también explicó cuáles eran sus responsabilidades profesionales con el exfutbolista. "Yo era apoderado y tenía la administración de los negocios. Era su representante, presentaba contratos para las gestiones comerciales y llevábamos todo tipo de funciones junto a una contadora", detalló.

La relación con Rocío Oliva y el consumo de alcohol

Consultado por el estado de salud de Maradona antes de su fallecimiento, el abogado vinculó los problemas con el alcohol a los conflictos sentimentales que atravesaba el exfutbolista. "El problema era cuando se peleaba con Rocío Oliva y caía en la bebida. Cuando volvía con ella, Rocío no le permitía tomar alcohol", aseguró.

Morla recordó que visitó a Maradona entre tres y cuatro veces durante su internación en la Clínica Olivos. Según relató, en una de esas oportunidades Diego le pidió que intercediera ante los médicos porque quería abandonar el establecimiento: "Estaba totalmente enojado. No quedó contento con lo que le dije", recordó.

Respecto de la decisión de trasladarlo a una internación domiciliaria, sostuvo que su participación fue limitada. "Solo participé de una llamada telefónica con el director de la clínica. Después los médicos y la familia se pusieron de acuerdo en cómo seguir adelante", afirmó.

"Diego lo amaba": qué dijo sobre Leopoldo Luque

Uno de los pasajes más relevantes de la audiencia estuvo relacionado con la relación entre Maradona y el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en el juicio.

Morla aseguró que el exfutbolista tenía una enorme confianza en su médico. "Diego lo amaba. Le brillaban los ojos cuando lo veía. Lo quería muchísimo", declaró.

Matías Morla declaró por primera vez en el juicio y les pidió disculpas a las hijas de Maradona. (Foto: archivo)

Matías Morla declaró por primera vez en el juicio y les pidió disculpas a las hijas de Maradona. (Foto: archivo)

Los chats sobre Dalma y Gianinna y el pedido de disculpas

Durante el interrogatorio, el fiscal exhibió antiguos mensajes en los que Morla se refería a Dalma y Gianinna Maradona como "gorditas". Frente al tribunal, el abogado respondió de manera breve: "Pido disculpas."

Mientras escuchaba esa explicación, Gianinna Maradona permanecía en la sala observándolo con evidente incomodidad. Según se pudo ver durante la audiencia y negó con la cabeza en varias oportunidades.

La declaración de Morla llegó apenas horas después de que también prestara testimonio Jonathan Espósito, sobrino de Diego Maradona, quien convivió con el ex futbolista durante su estadía en la vivienda del barrio privado San Andrés, donde falleció el 25 de noviembre de 2020.

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