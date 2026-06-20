"¿Qué te pasa gato?": el tremendo ataque de un automovilista a un colectivero en La Matanza

Al advertir que estaba siendo grabado, el hombre intentó meter el brazo por la ventana para quitarle el teléfono celular al chofer y evitar que quedaran registros del ataque. Sin embargo, el conductor logró conservar el dispositivo y continuó filmando la secuencia.

En las imágenes difundidas se observa que el chofer mantuvo una postura pasiva durante toda la agresión. No respondió a los insultos ni reaccionó físicamente ante los golpes. Su única acción defensiva fue alejar el teléfono celular cuando el agresor intentó arrebatárselo.

El video se convirtió en una prueba clave para reconstruir lo ocurrido y generó indignación entre trabajadores del transporte y usuarios de las redes sociales.

Otro caso de violencia contra colectiveros en la provincia de Buenos Aires

El ataque ocurrió pocos días después de otro violento episodio que tuvo como víctima a Luis Romero, chofer de la línea 511 en Pilar.

En aquel caso, el conductor fue brutalmente golpeado por un pasajero dentro del colectivo luego de una discusión relacionada con una parada. El agresor volvió a subir a la unidad y lo atacó directamente en la cabina.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y las consecuencias fueron graves: Romero sufrió una triple fractura de pómulo derecho con desplazamiento y debió recibir atención médica especializada.

El agresor se bajó de su auto con arenga de su pareja. (Foto: captura)

El testimonio del chofer agredido en Pilar

Tras el ataque, Romero contó que el conflicto comenzó cuando un pasajero le reprochó no haber escuchado el timbre para descender. “Me dijo que me lavara los oídos. Yo le respondí que escucho bien y que no hiciera problema donde no lo había”, relató.

Cuando parecía que la situación había terminado, el hombre regresó al colectivo y comenzó a golpearlo violentamente. “Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa algo así. No había necesidad de hacerme esto”, lamentó la víctima. La causa quedó radicada en el Destacamento de Agustoni y las autoridades trabajan para identificar y detener al responsable.