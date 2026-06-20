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"¿Qué te pasa gato?": el tremendo ataque de un automovilista a un colectivero en La Matanza

El hecho fue filmado por la propia víctima, que registró cuando el agresor se bajó de su auto con arenga de su pareja. El video.

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El hombre golpeó tres veces la ventanilla del colectivo

El hombre golpeó tres veces la ventanilla del colectivo, le gritó "¿Qué te pasa, gato?" al chofer e intentó quitarle el celular. (Foto: captura)

Un nuevo episodio de violencia vial sacudió al conurbano bonaerense. Un automovilista agredió a un chofer de colectivo en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, y la secuencia quedó registrada por la propia víctima, en tanto, el conductor del vehículo particular golpeó la ventanilla del transporte público e intentó arrebatarle el celular al colectivero cuando advirtió que estaba siendo filmado.

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El hecho ocurrió en plena vía pública y quedó captado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Según relataron los ocupantes del automóvil, el conflicto se originó durante el recorrido porque consideraban que el colectivo los había encerrado en dos oportunidades mientras circulaban por la misma zona.

Minutos después, el automovilista decidió interceptar al transporte público. Cruzó su vehículo delante del colectivo y obligó al conductor a detener la marcha. Fue entonces cuando una mujer que viajaba como acompañante comenzó a insultar al chofer desde el auto y le realizó gestos provocadores mientras le recriminaba las maniobras realizadas durante el trayecto.

La situación escaló rápidamente. El conductor descendió del automóvil, se dirigió hacia la unidad de transporte y descargó varios golpes de puño contra la ventanilla donde se encontraba el colectivero. “¿Qué te pasa, gato?”, le gritó mientras golpeaba el vidrio.

Al advertir que estaba siendo grabado, el hombre intentó meter el brazo por la ventana para quitarle el teléfono celular al chofer y evitar que quedaran registros del ataque. Sin embargo, el conductor logró conservar el dispositivo y continuó filmando la secuencia.

En las imágenes difundidas se observa que el chofer mantuvo una postura pasiva durante toda la agresión. No respondió a los insultos ni reaccionó físicamente ante los golpes. Su única acción defensiva fue alejar el teléfono celular cuando el agresor intentó arrebatárselo.

El video se convirtió en una prueba clave para reconstruir lo ocurrido y generó indignación entre trabajadores del transporte y usuarios de las redes sociales.

Otro caso de violencia contra colectiveros en la provincia de Buenos Aires

El ataque ocurrió pocos días después de otro violento episodio que tuvo como víctima a Luis Romero, chofer de la línea 511 en Pilar.

En aquel caso, el conductor fue brutalmente golpeado por un pasajero dentro del colectivo luego de una discusión relacionada con una parada. El agresor volvió a subir a la unidad y lo atacó directamente en la cabina.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y las consecuencias fueron graves: Romero sufrió una triple fractura de pómulo derecho con desplazamiento y debió recibir atención médica especializada.

El agresor se baj&oacute; de su auto con arenga de su pareja. (Foto: captura)

El agresor se bajó de su auto con arenga de su pareja. (Foto: captura)

El testimonio del chofer agredido en Pilar

Tras el ataque, Romero contó que el conflicto comenzó cuando un pasajero le reprochó no haber escuchado el timbre para descender. “Me dijo que me lavara los oídos. Yo le respondí que escucho bien y que no hiciera problema donde no lo había”, relató.

Cuando parecía que la situación había terminado, el hombre regresó al colectivo y comenzó a golpearlo violentamente. “Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa algo así. No había necesidad de hacerme esto”, lamentó la víctima. La causa quedó radicada en el Destacamento de Agustoni y las autoridades trabajan para identificar y detener al responsable.

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