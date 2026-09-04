La triste confirmación sobre la mujer que fue atacada con un hacha por su pareja

La víctima fue atacada con un hacha y por el femicidio detuvieron a su pareja.

Según la hipótesis de los investigadores, Serrano la golpeó en la cabeza con la intención de matarla. Si bien no hubo testigos presenciales del momento exacto de la agresión, la Fiscalía sostiene que se trató de un ataque de extrema violencia.

Luego del hecho, una persona llegó hasta el lugar y se encontró con el acusado. De acuerdo con la investigación, Serrano le habría dicho: “Me mandé una cagada”. Matamala fue trasladada de urgencia y posteriormente derivada al Hospital Castro Rendón y allí permaneció internada durante aproximadamente dos semanas hasta que este viernes se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía cambiará la acusación contra Lucas Serrano

Serrano había sido imputado inicialmente por femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La muerte de Noemí Matamala modificará ahora la situación judicial del acusado. El Ministerio Público Fiscal deberá reformular los cargos y avanzar con una nueva calificación penal.

Como parte de las actuaciones, la Fiscalía solicitó la autopsia de la víctima y aguarda el resultado del informe para concretar el cambio de imputación, algo que podría producirse durante la próxima semana. Serrano permanece detenido en la Unidad 48 de Zapala, donde cumple una prisión preventiva de cuatro meses dispuesta por la Justicia.

El acusado tenía tres pedidos de captura vigentes en Chaco

La investigación reveló además un dato sobre los antecedentes judiciales de Serrano: tenía tres pedidos de captura vigentes emitidos por la Justicia de Charata, Chaco. Dos estaban vinculados a causas por delitos contra la integridad sexual y el tercero correspondía a un hecho contra la propiedad. Según se informó, los tres expedientes ya habían sido elevados a juicio.

La revelación generó indignación entre organizaciones feministas y vecinos de Aluminé, que se movilizaron para reclamar justicia por Noemí. El fiscal Jofré cuestionó que el acusado hubiera logrado evadir a la Justicia chaqueña y consideró que, si esos procesos hubieran avanzado antes, “tal vez no habría sucedido” el ataque en Neuquén.

Noemí Matamala fue encontrada gravemente herida en un galpón contiguo a su casa y murió dos semanas después. (Foto: Facebook Noemy Matamala)

Investigan cómo era la relación entre Noemí Matamala y el acusado

Noemí y Serrano mantenían una relación desde hacía aproximadamente un año, de acuerdo con el testimonio aportado por un hermano de la víctima.

Hasta el momento no se detectaron denuncias judicializadas previas por violencia entre la pareja. Sin embargo, los investigadores buscan reconstruir cómo era el vínculo y establecer si existieron otros episodios de violencia anteriores al ataque del 21 de agosto.

Con la muerte de Matamala, la investigación entra ahora en una nueva etapa. Además de reformular la acusación contra Serrano, la Fiscalía deberá incorporar los resultados de la autopsia y continuar reuniendo pruebas para determinar todas las circunstancias del hecho.