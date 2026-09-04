La triste confirmación sobre la mujer que fue atacada con un hacha por su pareja

Este viernes se confirmó la muerte de Noemí Matamala, la mujer de 49 años que había sido atacada con un hacha presuntamente por su pareja en la localidad de Aluminé, provincia de Neuquén. La Fiscalía cambiará la calificación de la causa.
Noemí Matamala permanecía internada desde hacía dos semanas tras ser atacada a hachazos presuntamente por su pareja. Por el hecho está detenido un hombre de 38 años, que ahora será investigado por femicidio.
Murió la mujer atacada con un hacha por su pareja en Neuquén. (Foto: Facebook Noemy Matamala)
Este viernes se confirmó la muerte de Noemí Matamala, la mujer de 49 años que había sido atacada con un hacha presuntamente por su pareja en la localidad de Aluminé, provincia de Neuquén. La Fiscalía cambiará la calificación de la causa.
La víctima permaneció internada durante dos semanas en el Hospital Castro Rendón, donde recibía asistencia por las graves heridas sufridas durante la agresión. Finalmente, pese al trabajo de los médicos, murió este viernes.
Por el hecho está detenido Lucas Daniel Serrano, de 38 años, pareja de Matamala y principal acusado del ataque ocurrido el pasado 21 de agosto. Con la muerte de la víctima, el caso pasó a ser investigado como un femicidio y, de acuerdo con medios locales, se convirtió en el primero registrado en Neuquén en lo que va del año.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Serrano habría esperado a Matamala en la vivienda en la que convivían. El fiscal Marcelo Jofré explicó que ambos mantuvieron una discusión y que, en ese contexto, el acusado se dirigió hasta un galpón, buscó un hacha y regresó para atacar a la mujer.
Según la hipótesis de los investigadores, Serrano la golpeó en la cabeza con la intención de matarla. Si bien no hubo testigos presenciales del momento exacto de la agresión, la Fiscalía sostiene que se trató de un ataque de extrema violencia.
Luego del hecho, una persona llegó hasta el lugar y se encontró con el acusado. De acuerdo con la investigación, Serrano le habría dicho: “Me mandé una cagada”. Matamala fue trasladada de urgencia y posteriormente derivada al Hospital Castro Rendón y allí permaneció internada durante aproximadamente dos semanas hasta que este viernes se confirmó su fallecimiento.
Serrano había sido imputado inicialmente por femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La muerte de Noemí Matamala modificará ahora la situación judicial del acusado. El Ministerio Público Fiscal deberá reformular los cargos y avanzar con una nueva calificación penal.
Como parte de las actuaciones, la Fiscalía solicitó la autopsia de la víctima y aguarda el resultado del informe para concretar el cambio de imputación, algo que podría producirse durante la próxima semana. Serrano permanece detenido en la Unidad 48 de Zapala, donde cumple una prisión preventiva de cuatro meses dispuesta por la Justicia.
La investigación reveló además un dato sobre los antecedentes judiciales de Serrano: tenía tres pedidos de captura vigentes emitidos por la Justicia de Charata, Chaco. Dos estaban vinculados a causas por delitos contra la integridad sexual y el tercero correspondía a un hecho contra la propiedad. Según se informó, los tres expedientes ya habían sido elevados a juicio.
La revelación generó indignación entre organizaciones feministas y vecinos de Aluminé, que se movilizaron para reclamar justicia por Noemí. El fiscal Jofré cuestionó que el acusado hubiera logrado evadir a la Justicia chaqueña y consideró que, si esos procesos hubieran avanzado antes, “tal vez no habría sucedido” el ataque en Neuquén.
Noemí y Serrano mantenían una relación desde hacía aproximadamente un año, de acuerdo con el testimonio aportado por un hermano de la víctima.
Hasta el momento no se detectaron denuncias judicializadas previas por violencia entre la pareja. Sin embargo, los investigadores buscan reconstruir cómo era el vínculo y establecer si existieron otros episodios de violencia anteriores al ataque del 21 de agosto.
Con la muerte de Matamala, la investigación entra ahora en una nueva etapa. Además de reformular la acusación contra Serrano, la Fiscalía deberá incorporar los resultados de la autopsia y continuar reuniendo pruebas para determinar todas las circunstancias del hecho.