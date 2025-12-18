En vivo Radio La Red
Policiales
Argentina
Violencia de género

Una argentina fue atacada a puñaladas por su esposo en Italia: la increíble reacción que la salvó

La joven de 24 años fue atacada por Alejo Grisetti, con quien emigró a Europa. Su familia pide ayuda para costear los tratamientos y regresar al país.

Una joven oriunda de la localidad bonaerense de San Nicolás vivió una verdadera pesadilla en manos de su reciente esposo, también nicoleño, que intentó matarla a puñaladas en la región de Trento, Italia, donde la pareja había emigrado en búsqueda de oportunidades laborales. La agresión tuvo lugar en un hotel de los Alpes, en el norte del país europeo.

La vida de Paola Espíndola cambió para siempre el 10 de diciembre cuando terminó siendo víctima de un feroz ataque de violencia de género mientras trabajaba temporalmente

Según relató su hermana Maira, Paola estaba preparando el desayuno cuando su pareja, Alejo Grisetti, la sorprendió y la apuñaló en el pecho, el brazo y la espalda.

pareja italia

Desesperada, la joven de 24 años intentó escapar y se tiró desde un tercer piso para salvarse. Fue trasladada de urgencia en helicóptero al hospital Santa Chiara, donde los médicos la operaron y quedó internada.

Tras el ataque, Grisetti intentó autolesionarse y estuvo internado dos días. “Le dieron tres puntos en el abdomen. Está detenido. No está hospitalizado”, aclaró Maira. En las próximas horas será indagado por el juez italiano, Enrico Borrelli.

Quién es Paola Espíndola, la joven argentina atacada a puñaladas por su esposo en Italia

Paola tiene 24 años y es de San Nicolás. Hace aproximadamente un año, tomó la decisión de emigrar a Italia en busca de un futuro mejor acompañada de Alejo, su esposo.

Una vez instalados en Europa, ambos consiguieron trabajo en un hotel de Los Alpes y fue justamente allí donde ocurrió el violento episodio. Según relató su hermana Maira en diálogo con Radio Net, las agresiones empezaron cuando se alejaron de su tierra: “A las dos semanas de mudarse, él empezó con los golpes”.

“Él tenía el control de su celular. Los mensajes eran de él, no de ella. Pao buscó salir de esa situación, pero vivían en un pueblo chiquito”, explicó. Según el relato de sus familiares, la joven le contó lo que padecía a la gente del hotel y les pidió ayuda.

Ellos se comprometieron a trasladar a Alejo a otra sede en Austria. Pero al enterarse, Alejo la atacó en medio de la jornada de trabajo: “Pao hacía el desayuno cuando recibió la primera puñalada en el medio del pecho. Sale corriendo, se tira por dos escaleras para poder zafar. Siempre estuvo consciente. Se acuerda de cada detalle”, relató Maira.

“Pao vivió un calvario de 11 meses y terminó con más de 20 puñaladas”, dijo Maira. La joven fue trasladada de urgencia en helicóptero al hospital Santa Chiara, donde los médicos la operaron y quedó internada. Ahora, su familia inició una colecta para poder pagar los gastos médicos en Italia y traerla de regreso a la Argentina.

En medio del dolor por lo ocurrido, la familia Espíndola inició una colecta solidaria para afrontar los gastos del viaje, la estadía y los tratamientos médicos. También buscan reunir fondos para poder volver con Paola a la Argentina.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante transferencia bancaria al alias todos.por.pao, a nombre de Maira Espíndola.

