Policiales
José C. Paz
adolescente
Violencia

José C. Paz: un adolescente apuñaló a otro a la salida de la escuela y escapó con ayuda de su madre

La víctima, de 17 años, fue herida en el costado y la espalda y permanece internada. El agresor, de 15, huyó en una camioneta conducida por su mamá y está prófugo.

Un violento episodio ocurrió este viernes a la salida de la Escuela Secundaria N°17 de José C. Paz, cuando un adolescente de 17 años fue apuñalado por otro de 15 en medio de una pelea. Tras el ataque, el agresor escapó en una camioneta conducida por su madre y permanece prófugo.

El hecho ocurrió cerca de las 11:45 h. La víctima, identificada como J. O., fue asistida por la directora del colegio y trasladada de urgencia al Hospital Mercante, donde confirmaron que sufrió heridas graves en el costado y la espalda. Su madre, Romina O., aseguró que se encuentra fuera de peligro y permanece en observación.

La directora de la escuela realizó la denuncia en la Comisaría Tercera de José C. Paz, y el caso quedó caratulado como tentativa de homicidio. Las autoridades iniciaron un operativo para dar con el paradero del presunto atacante, identificado como T. C.

La madre del joven herido contó que el conflicto comenzó días antes, cuando el agresor lo amenazaba e incitaba a pelear a través de terceros. “Mi hijo solo quería hablar con él para saber por qué lo decía o lo invitaba a pelear”, explicó.

La pelea y la fuga del agresor

Según relató Romina, su hijo intentó dialogar, pero el adolescente de 15 años lo atacó con un objeto punzante durante la discusión. En un video se observa cómo ambos forcejean hasta que J. O. se quita la remera y nota que sangra del costado izquierdo.

Después del ataque, el agresor fue visto subiendo a una camioneta conducida por su madre, quien lo ayudó a escapar. Desde entonces, ambos están siendo buscados por la Policía.

A pesar de la gravedad de las heridas, la víctima permanece estable en el Hospital Mercante mientras avanza la investigación judicial para esclarecer el hecho y detener al sospechoso.

Una menor armada en la escuela

Alrededor de las 9.30 de la mañana del martes, luego del final del primer recreo en la escuela. La niña se retrasó y quedó sola en el patio. Es cuando la cámara de seguridad la toma caminando lentamente hacia una puerta. Ya tenía en la mano derecha el arma que la policía estableció que es de su padre, agente policial del departamento La Paz, en la provincia de Mendoza.

La joven pidió en concreto por una maestra.

La joven pidió en concreto por una maestra. Los disparos, por supuesto, generaron un caos en el aula. Las autoridades reaccionaron de manera adecuada y se pudo evacuar a todos los escolares. En el establecimiento quedó la policía para hacer que la joven deponga su actitud.

