José C. Paz: un adolescente apuñaló a otro a la salida de la escuela y escapó con ayuda de su madre

La pelea y la fuga del agresor

Según relató Romina, su hijo intentó dialogar, pero el adolescente de 15 años lo atacó con un objeto punzante durante la discusión. En un video se observa cómo ambos forcejean hasta que J. O. se quita la remera y nota que sangra del costado izquierdo.

Después del ataque, el agresor fue visto subiendo a una camioneta conducida por su madre, quien lo ayudó a escapar. Desde entonces, ambos están siendo buscados por la Policía.

A pesar de la gravedad de las heridas, la víctima permanece estable en el Hospital Mercante mientras avanza la investigación judicial para esclarecer el hecho y detener al sospechoso.

Una menor armada en la escuela

Alrededor de las 9.30 de la mañana del martes, luego del final del primer recreo en la escuela. La niña se retrasó y quedó sola en el patio. Es cuando la cámara de seguridad la toma caminando lentamente hacia una puerta. Ya tenía en la mano derecha el arma que la policía estableció que es de su padre, agente policial del departamento La Paz, en la provincia de Mendoza.

nena-armada-mendoza

La joven pidió en concreto por una maestra. Los disparos, por supuesto, generaron un caos en el aula. Las autoridades reaccionaron de manera adecuada y se pudo evacuar a todos los escolares. En el establecimiento quedó la policía para hacer que la joven deponga su actitud.