La fiscal del caso Loan arremetió contra Laudelina: “Es la persona que sabe perfectamente qué pasó”

Dos días después, Maciel declaró ante el tribunal y sostuvo que Loan había sido atropellado. En su versión de los hechos, señaló como responsables al exmarino Carlos Pérez y su pareja, María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal, además de Laudelina Peña. Los tres habían estado en el almuerzo en la casa de la abuela del nene el día de su desaparición, el 13 de junio de 2024.

Para Pourcel, las diferencias entre los testimonios son parte de lo que permite avanzar en la investigación. “Las contradicciones son las que fuimos advirtiendo en la declaración de Benítez y de Laudelina, se va rompiendo ese silencio que mantenían entre todos y se van empezando a tirar unos con otros. Eso es lo que justamente a nosotros nos da la prueba para decir todos saben qué pasó”, sostuvo.

La hipótesis de la fiscalía sobre la desaparición de Loan

“Nosotros tenemos la hipótesis de la sustracción. Claramente, él no se fue solo”, afirmó también la fiscal, quien mantiene la esperanza de que el menor aún esté con vida.

En ese marco, Pourcel también cargó contra el resto de los principales acusados. “A Loan lo levantaron y se lo llevaron. Sabemos que la prueba del olor está en la camioneta de Pérez y Caillava, o sea lo levantaron. Para la fiscalía, de eso, no hay ninguna duda”, indicó. Luego, añadió: “Tienen que decir por qué el olor de Loan está en su vehículo, porque esa pericia odorológica dio positivo”.

Más tarde, Pourcel se refirió a la actuación de Maciel. “Hubo encubrimiento claramente. Por eso está imputado y por eso está acusado en este juicio”, sostuvo. “Para nosotros los siete saben qué pasó, los siete imputados por la sustracción lo saben”, aseguró.

Finalmente, la fiscal respaldó a los padres de Loan. “Nosotros creemos absolutamente en la familia, ellos siempre dijeron la verdad”, concluyó.