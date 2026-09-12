Tamara Pourcel, una de las fiscales que intervienen en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, apuntó contra Laudelina Peña, tía del menor. “Es la persona que sabe perfectamente qué pasó”, sostuvo.
La fiscal Tamara Pourcel cuestionó las declaraciones de la tía de Loan durante el juicio y aseguró que no les cree a ninguno de los acusados.
La fiscal del caso Loan arremetió contra Laudelina: “Es la persona que sabe perfectamente qué pasó”
Tamara Pourcel, una de las fiscales que intervienen en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, apuntó contra Laudelina Peña, tía del menor. “Es la persona que sabe perfectamente qué pasó”, sostuvo.
“No le creo a ninguno. Me han preguntado si le he creído las lágrimas a Laudelina o a Benítez (la pareja), a ninguno de los dos le he creído. En Laudelina inclusive no he visto ninguna lágrima”, agregó la funcionaria judicial este sábado, en diálogo con Radio con Vos, al referirse a las declaraciones que los acusados vienen realizando durante el juicio.
Las palabras de Pourcel se conocieron después de una semana clave en el proceso. El martes, Laudelina declaró ante el tribunal, pidió perdón por las “mentiras” que había dicho anteriormente y se refirió a lo ocurrido durante las primeras horas de la búsqueda de Loan.
Durante su testimonio, la tía del nene también cuestionó a Walter Maciel, excomisario de 9 de Julio y otro de los acusados en el juicio. Según su versión, el accionar del entonces jefe policial durante la búsqueda le resultó llamativo.
Dos días después, Maciel declaró ante el tribunal y sostuvo que Loan había sido atropellado. En su versión de los hechos, señaló como responsables al exmarino Carlos Pérez y su pareja, María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal, además de Laudelina Peña. Los tres habían estado en el almuerzo en la casa de la abuela del nene el día de su desaparición, el 13 de junio de 2024.
Para Pourcel, las diferencias entre los testimonios son parte de lo que permite avanzar en la investigación. “Las contradicciones son las que fuimos advirtiendo en la declaración de Benítez y de Laudelina, se va rompiendo ese silencio que mantenían entre todos y se van empezando a tirar unos con otros. Eso es lo que justamente a nosotros nos da la prueba para decir todos saben qué pasó”, sostuvo.
“Nosotros tenemos la hipótesis de la sustracción. Claramente, él no se fue solo”, afirmó también la fiscal, quien mantiene la esperanza de que el menor aún esté con vida.
En ese marco, Pourcel también cargó contra el resto de los principales acusados. “A Loan lo levantaron y se lo llevaron. Sabemos que la prueba del olor está en la camioneta de Pérez y Caillava, o sea lo levantaron. Para la fiscalía, de eso, no hay ninguna duda”, indicó. Luego, añadió: “Tienen que decir por qué el olor de Loan está en su vehículo, porque esa pericia odorológica dio positivo”.
Más tarde, Pourcel se refirió a la actuación de Maciel. “Hubo encubrimiento claramente. Por eso está imputado y por eso está acusado en este juicio”, sostuvo. “Para nosotros los siete saben qué pasó, los siete imputados por la sustracción lo saben”, aseguró.
Finalmente, la fiscal respaldó a los padres de Loan. “Nosotros creemos absolutamente en la familia, ellos siempre dijeron la verdad”, concluyó.