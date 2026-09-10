Caso Loan: el comisario Maciel declaró y apuntó contra 3 acusados con una fuerte hipótesis

Fue entonces cuando, de acuerdo con su relato, un oficial de apellido Torres le informó que había desaparecido un niño. Maciel aseguró que se dirigió hasta el lugar y comenzó a hablar con las personas que se encontraban allí. Entre ellas estaba Catalina, la abuela de Loan, quien le explicó que había perdido a su nieto. También conversó con los padres y con otras personas que estaban en el lugar.

Durante su declaración, Maciel se dirigió especialmente a la mamá de Loan. “Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo”, expresó, y agregó: “Por más que esté preso, sigo investigando”.

El relato sobre Carlos Pérez

Maciel también recordó una de las primeras conversaciones que mantuvo durante la búsqueda: “Me dijeron que Loan había ido al naranjal y volvió solo”.

Luego relató que entrevistó a Carlos Pérez para saber si había visto algo. De acuerdo con su declaración, el ex marino le respondió que no había observado nada y que solamente había visto una oveja que intentó atacarlo.

Maciel explicó que en aquel momento tuvo en cuenta ese testimonio porque consideraba que Pérez tenía “instrucción de fuerza” por su pasado en la Armada.

Con el correr de las horas, el comisario aseguró que la situación comenzó a preocuparlo cada vez más. Dijo que alrededor de las 17.30 informó al fiscal sobre lo ocurrido y que, cuando comenzó a oscurecer, “pedí refuerzos de 32 dependencias”.

Según su relato, participaron efectivos de distintas comisarías, además del personal que había solicitado de Corrientes capital y otras ciudades.

La hipótesis de Maciel sobre qué pasó con Loan

Uno de los momentos más fuertes de la declaración se produjo cuando Maciel expuso qué cree que ocurrió con el niño. El comisario aseguró que, a partir de los elementos que considera reunidos durante la investigación, no tiene dudas sobre la secuencia que habría terminado con la desaparición de Loan.

“No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes”, afirmó. Su hipótesis apunta a que Loan habría sido víctima de “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento”.

A partir de esa interpretación, señaló directamente a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña como los responsables de lo ocurrido, según su propia versión de los hechos. “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son ellos”, sostuvo.

Maciel cuestionó a Laudelina Peña

Durante su exposición, el comisario también volvió sobre el papel de Laudelina Peña y aseguró que sospechó de ella desde el comienzo. “Laudelina desde el 13 de junio, cuando la conozco, sospeché de esa persona y lo declaré. En reiteradas oportunidades pedí su detención”, afirmó.

Además, cuestionó los cambios que, según señaló, tuvo la mujer en sus diferentes declaraciones y se dirigió directamente hacia ella durante la audiencia.“Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?”, preguntó.

Maciel también negó una supuesta conversación que Laudelina había mencionado y en la que, según ella, el comisario habría hecho referencia a un equipo de fútbol y a un santo. “Es totalmente mentira”, aseguró.

Finalmente, sostuvo que la actuación de Laudelina habría perjudicado el operativo de búsqueda y fue particularmente crítico con los lugares que, según su versión, ella habría señalado durante las primeras horas.

“Usted en todo momento desvió los lugares de búsqueda de investigación. Le hizo mal a la causa”, le reprochó durante su declaración.