El estremecedor relato de uno de los acusados sobre la desaparición de Loan

Prestó testimonio Antonio Benítez en el caso Loan. (Foto: redes sociales)

Después pasó por un sector donde estaban sus caballos y finalmente se dirigió hacia la casa de Catalina. Allí, según su versión, se encontró con Laudelina, Victoria Caillava y Carlos Pérez. Más tarde llegaron Daniel “Fierrito” Ramírez, Camila Núñez y el resto de las personas que participaron del almuerzo.

Durante su declaración, Benítez aseguró que se sintió incómodo durante el almuerzo por la presencia de Pérez y Caillava y por los temas que conversaban con Catalina y José Peña. “Son de clase alta, me sentía incómodo porque empezaban a hablar de temas de política que no entendía nada”, explicó.

Según su relato, decidió levantarse de la mesa y dirigirse hacia el naranjal, donde comenzó a bajar frutas. Entre 15 y 20 minutos más tarde llegaron Ramírez, Mónica Millapi y los chicos. Benítez sostuvo que los menores "comenzaron a tomar las naranjas que habían recolectado" y que su hijo "tomó una y luego le entregó otra a Loan".

Mientras los chicos jugaban, Ramírez recibió una llamada telefónica y se apartó para atenderla. Posteriormente, el grupo emprendió el regreso. “Pasando un puente, me iba adelante y se iba Ramírez segundo y creo que los chicos se iban entre el medio y última quedó Mónica”, recordó. Fue durante ese recorrido cuando se produjo el momento clave de su declaración.

El estremecedor relato de uno de los acusados del caso Loan. (Foto: archivo)

El momento en que advirtieron que Loan había desaparecido

Según Benítez, uno de los chicos comenzó a llamarlo a los gritos: “Tío, tío”. Al preguntar qué ocurría, uno de los menores le habría explicado que “la tía” decía que faltaba uno de los nenes.

Benítez afirmó que observó al grupo y entonces se dio cuenta de que Loan ya no estaba con ellos. “¿No se habrá ido a la casa?”, le habría preguntado Ramírez.

El tío del nene ubicó esa secuencia cerca de las 14.24, cuando intentó comunicarse telefónicamente con Laudelina. Un minuto después volvió a llamarla para preguntarle si Loan había regresado a la casa de Catalina.

Según su declaración, Laudelina le contestó que Loan había salido hacia el lugar donde estaba el grupo, pero el chico no se encontraba allí.

El camino hacia el naranjal, donde desapareció Loan.

“Lo fui a buscar y me entró la desesperación”

Benítez aseguró que inmediatamente regresó junto a Ramírez hasta el lugar donde habían estado juntando naranjas. Revisaron la zona, pero no encontraron rastros de Loan. Después recorrió otros sectores del campo y, aproximadamente a las 14.35, se cruzó con Camila Núñez. Le preguntó si había visto al pequeño y ella respondió que no.

Benítez volvió entonces hasta la casa de Catalina, dejó allí la bolsa con las naranjas y salió en moto para ampliar la búsqueda. “Lo fui a buscar y me entró la desesperación”, declaró ante el tribunal. Según su reconstrucción, recorrió cerca de dos kilómetros hasta llegar al campo de González, donde preguntó si alguien había visto pasar al nene. La respuesta volvió a ser negativa.

Más tarde regresó a la casa de Catalina y se encontró con su hijastra Macarena y su hija, a quienes también les pidió que comenzaran a buscar a Loan. Benítez situó ese momento alrededor de las 15.30. A partir de entonces, aseguró que siguió recorriendo el naranjal y diferentes sectores del campo, aunque no consiguió encontrar al pequeño.

La declaración de Benítez resulta clave porque reconstruye, desde la versión de uno de los acusados, la franja horaria en la que Loan fue visto por última vez y los primeros movimientos realizados tras advertirse su desaparición.