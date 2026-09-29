¡Romance bomba! El conductor de Luzu que blanqueó su relación con la hija de un DT campeón

Desde hace varios días entre los seguidores de su programa se instaló que el conductor estaba pasando por un lindo presente sentimental y él optó por abrir su corazón con una romántica publicación.

El romántico mensaje del conductor de Luzu donde blanqueó su romance con la influencer e hija de un DT campeón

Ante la ola de comentarios instalados, Fermín Bo decidió animarse a blanquear la relación y lo hizo a través de un romántico posteo desde su cuenta en Instagram junto a varias postales con la joven.

"Yo se que el mundo sigue siendo el mismo de siempre, pero desde que conocí a Abril como que se ve diferente. Todo se vuelve más lindo, y hasta los lugares más simples parecen tener algo que decir", comenzó el conductor su mensaje.

"Es que Abril tiene la sonrisa más linda del mundo, y eso hace que uno quiera hacer lo imposible para que sonría, porque cuando sonrie todo esta bien. Al igual que cuando te abraza y sentis una paz que no te dan ganas de salir de ahi", continuó enamorado.

"Abril es una persona hermosa, sensible, alegre y compañera. Se preocupa por todos los que quiere y va a estar siempre ahí para su familia, amigos y perritos. Es simplemente increíble verla con ellos", expresó FerBo a corazón abierto.

Y cerró: "Yo la amo a Abril, es mi refugio y mi verdad. Es mi todo. Imaginarla era imposible porque es tan extraordinaria que nunca pense que alguien así podía ser real. Pero lo es, te amo @abbycocca".