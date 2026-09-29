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¡Romance bomba! El conductor de Luzu que blanqueó su relación con la hija de un DT campeón

A través de un romántico posteo, un joven conductor de Luzu contó que está saliendo con la hija de un DT que fue campeón en el fútbol argentino.

29 sept 2026, 11:40
¡Romance bomba! El conductor de Luzu que blanqueó su relación con la hija de un DT campeón

¡Romance bomba! El conductor de Luzu que blanqueó su relación con la hija de un DT campeón

¡Romance bomba! El conductor de Luzu que blanqueó su relación con la hija de un DT campeón

¡Romance bomba! El conductor de Luzu que blanqueó su relación con la hija de un DT campeón

Está al frente de uno de los programas más vistos del streaming de Luzu y en las últimas horas confirmó que está muy enamorado, después de algunos indicios que despertó el interés de sus seguidores y daban indicios de la naciente relación.

Se trata de Fermín Bo, conocido por el nombre FerBo, quien está al frente del programa Se fue larga en la señal que lidera Nico Occhiato.

Hace algunas horas, el conductor compartió un romántico posteo en las redes junto a varias imágenes con su novia, que es hija de un DT que salió campeón con Racing Club en 2014.

Se trata de Abril, conocida como Abby, influencer e hija del DT Diego Cocca, quien dejó un gran recuerdo en todo la afición del conjunto de Avellaneda por aquel título y dirigió también en México.

Desde hace varios días entre los seguidores de su programa se instaló que el conductor estaba pasando por un lindo presente sentimental y él optó por abrir su corazón con una romántica publicación.

El romántico mensaje del conductor de Luzu donde blanqueó su romance con la influencer e hija de un DT campeón

Ante la ola de comentarios instalados, Fermín Bo decidió animarse a blanquear la relación y lo hizo a través de un romántico posteo desde su cuenta en Instagram junto a varias postales con la joven.

"Yo se que el mundo sigue siendo el mismo de siempre, pero desde que conocí a Abril como que se ve diferente. Todo se vuelve más lindo, y hasta los lugares más simples parecen tener algo que decir", comenzó el conductor su mensaje.

"Es que Abril tiene la sonrisa más linda del mundo, y eso hace que uno quiera hacer lo imposible para que sonría, porque cuando sonrie todo esta bien. Al igual que cuando te abraza y sentis una paz que no te dan ganas de salir de ahi", continuó enamorado.

"Abril es una persona hermosa, sensible, alegre y compañera. Se preocupa por todos los que quiere y va a estar siempre ahí para su familia, amigos y perritos. Es simplemente increíble verla con ellos", expresó FerBo a corazón abierto.

Y cerró: "Yo la amo a Abril, es mi refugio y mi verdad. Es mi todo. Imaginarla era imposible porque es tan extraordinaria que nunca pense que alguien así podía ser real. Pero lo es, te amo @abbycocca".

     

 

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