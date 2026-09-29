Caputo calificó a Kicillof como "el anticristo" y anticipó que no espera "volatilidad cambiaria" en 2027

El ministro defendió, en cambio, una estrategia basada en equilibrio fiscal, menor carga tributaria, reducción de regulaciones y menores costos financieros. También sostuvo que una devaluación terminaría afectando los salarios medidos en dólares.

En otras declaraciones recientes, Caputo había descartado modificar el programa económico para mejorar las posibilidades electorales del Gobierno y rechazó la idea de aumentar el gasto público o llevar el dólar hacia los $1.800 como estrategia electoral (algo de lo que en su momento mencionó el vocero Ravier).

Así, el ministro vinculó directamente la discusión económica con 2027: para el Gobierno, el desafío será atravesar el año electoral sin abandonar el programa fiscal y monetario que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión.

Para definir los cálculos del gobierno en un año electoral que ya está prácticamente en marcha dijo: "No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar”.

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