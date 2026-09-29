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Economía, dólar y elecciones

Caputo calificó a Kicillof como "el anticristo" y anticipó que no espera "volatilidad cambiaria" en 2027

El ministro de Economía marcó en la figura del kirchnerismo y del precandidato Axel Kicillof como los factores por los que los mercados internacionales miran con desconfianza el futuro argentino ante las elecciones del año próximo.

El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, cargo contra el gobernador Axel Kicillof. (Foto: A24.com)

“Kicillof es el anticristo y el kirchnerismo es el infierno”, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a apuntar contra el gobernador bonaerense y el kirchnerismo al analizar las preocupaciones de los mercados frente a las elecciones presidenciales de 2027. Durante una exposición, sostuvo que el gobernador bonaerense representa una eventual vuelta del peronismo al poder con una carga negativa para la economía del país.

Leé también Caputo respondió a las críticas de la UIA: "Me toca defender los intereses de los argentinos, no de determinados empresarios"
Caputo habló en el evento Vientos de Cambio y le respondió a los industriales. (Foto: Juan Vargas NA).

Caputo aseguró que el Gobierno observa que algunos inversores y tomadores de decisiones están demorando inversiones por temor a un eventual cambio político en 2027.

Sin embargo, sostuvo que la administración de Javier Milei se prepara para ese escenario y busca “desmitificar” los temores del mercado respecto de una posible vuelta del kirchnerismo.

El dólar y las elecciones de 2027

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el comportamiento del dólar durante el año electoral. Caputo rechazó la posibilidad de utilizar una devaluación como herramienta para impulsar la actividad económica antes de los comicios y cuestionó a quienes, según su interpretación, reclaman una depreciación del peso.

El ministro defendió, en cambio, una estrategia basada en equilibrio fiscal, menor carga tributaria, reducción de regulaciones y menores costos financieros. También sostuvo que una devaluación terminaría afectando los salarios medidos en dólares.

En otras declaraciones recientes, Caputo había descartado modificar el programa económico para mejorar las posibilidades electorales del Gobierno y rechazó la idea de aumentar el gasto público o llevar el dólar hacia los $1.800 como estrategia electoral (algo de lo que en su momento mencionó el vocero Ravier).

Así, el ministro vinculó directamente la discusión económica con 2027: para el Gobierno, el desafío será atravesar el año electoral sin abandonar el programa fiscal y monetario que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión.

Para definir los cálculos del gobierno en un año electoral que ya está prácticamente en marcha dijo: "No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar”.

Noticia en desarrollo...

En pocas palabras

  • Caputo: El ministro señaló a Kicillof y al kirchnerismo como factores de desconfianza para mercados.
  • Inversiones: Algunos inversores postergan decisiones por temor a un cambio político en 2027.
  • Dólar 2027: No se espera volatilidad cambiaria, pero el Gobierno se prepara para ese escenario.
Resumen generado por Thinkindot AI
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