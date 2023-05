Una joven cayó de un balcón, estuvo un mes en coma y al despertar dijo quién la había empujado

De acuerdo al medio 0221, en el departamento estaba quien sería su pareja, por lo que se iniciaron actuaciones para determinar si hubo una discusión previa al dramático desenlace o alguna participación del hombre.

En tanto, una ambulancia del SAME trasladó a la joven de urgencia al Hospital San Martín, en donde estuvo bajo observación, con serias lesiones y luchando por su vida.

“Hoy, Sofía hoy está bien, milagrosamente. No podemos creer la recuperación que tuvo”, contó su mamá, Guadalupe, en declaraciones a Andino y las Noticias.

“Empezó a reaccionar, le empezaron a sacar los tubos, tenía un neumotorax, el tubo de la respiración (...) Estuvo en coma unos cuantos días. Después, empezó a mejorar y cuando se despierta, se acuerda de todo”, dijo.

En este marco, la madre dio detalles impactantes sobre el desenlace. “Ella despierta del coma, me habla por una tableta y me preguntaba que había pasado. Y no le podíamos decir nada porque era muy shockeante”, detalló.

“Cuando empieza a caminar en el hospital, da los primeros pasos, y se despierta un día con un ataque de pánico (..)”, sostuvo Guadalupe.

“Y empezó a contar con lujo de detalles cómo él le había pegado dentro del departamento, cómo la había agarrado del cuello, cómo la había tirado, la vio que se agarraba de un cable y no le alcanzó la mano, la dejó caer”, reveló.

Por último, contó sus sospechas sobre la violencia de género que sufría su hija. “Yo venía viendo cosas raras (...) No me atendía en el departamento. A ella antes le encantaba que la vaya a visitar, me empezó a dejar en la puerta o no me quería atender. A las amigas no las veía”, aseguró.