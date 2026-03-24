La intimidad del cumpleaños de Andrea Rincón y Nara Ferragut con una sorpresiva reconciliación: las fotos

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Rincón, que cumplió 41 años y lució una vestimenta color blanco con tranparencias, estuvo acompañada por su abuela y su papá y llamó la atención de todos al mostrarse nuevamente enamorada de Mauricio Corrado, de quien se había separado a principios de 2024.

En aquel momento la actriz definició aquella separación como un proceso doloroso con "idas y vueltas" después de intentar ambos sostener el vínculo.

Lo cierto es que en su cumpleaños Andrea y Mauricio volvieron a mostrarse muy enamorados como el primer día en esta reconciliación.

La actriz estuvo a los besos con su novio tras la reconciliación marcando una nueva etapa del vínculo luego de aquel impasse tras haber anunciado el compromiso.

PrimiciasYa te muestra las mejore fotos del festejo de cumpleaños de Andrea Rincón y Nara Ferragut en una noche con varios momentos inolvidables.

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La sorpresiva confesión de Andrea Rincón sobre Leo Messi

Andrea Rincón mostró su teléfono celular al aire en un programa de streaming y sorprendió al verse que Lionel Messi la tiene bloqueda en Instagram.

"No quiero que me desbloqueee, no me interesa, fue en otra vida", comenzó contando Andrea Rincón en Un mañanero de AZZ. Y luego agregó: "Mi mejor amiga tiene fotos con Leo, tengo mucha gente que lo conoce a él".

Cuando le preguntaron si siempre fueron en ambientes sociales las charlas con el famoso futbolista argentino, Rincón se sonrió y respondió: "Sí. No me lleven para otro lado, me están metiendo con el mejor jugador del mundo y me van a hacer con...".

Ahí la actriz se animó a mostrar en cámara que efectivamente no podía ver el perfil de Instagram del capitán de la Selección Argentina y agregó: "Yo estoy bloqueada así que no puedo ver. No puedo verlo, buscá el Instagram. Nunca en mi vida lo seguí".

"Fue en otra vida, estamos bromeando. Ahora también fue un pibe joven. Tuvo muchas separaciones y también ella. Siempre subestiman y piensan que el hombre puede hacer cosas y la mujer también puede hacer cosas y tal vez él solo buscó refugio del dolor que causó su mujer en él", comentó Andrea Rincón sobre Messi con un palito para Antonella Roccuzzo.